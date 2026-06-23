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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
2 хв

Принцеса Ізабелла зібрала сім'ю на честь радісної події, а данський королівський палац поділився світлинами

Старша дочка короля Данії Фредеріка X та королеви Мері — принцеса Ізабелла — склала випускні іспити, з чим її сім'я та приїхала її привітати.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Ізабелла

Принцеса Ізабелла / © Getty Images

Принцеса Ізабелла склала випускні іспити в гімназії Ерегард у Копенгагені та завершила середню освіту. У серпні вона має розпочати військову службу в гусарському гвардійському полку в Слагельсі — там, де службу проходив і її брат принц Крістіан.

Цей день був сповнений радості та хвилювання, бо привітати принцесу на свято приїхали її батьки, а також брат Крістіан, сестра Жозефіна та ще один молодший брат Вінсент.

Принц Вінсент, кронпринц Крістіан, король Фредерік X, принцеса Ізабелла, королева Мері та принцеса Жозефіна / © Getty Images

Принц Вінсент, кронпринц Крістіан, король Фредерік X, принцеса Ізабелла, королева Мері та принцеса Жозефіна / © Getty Images

«Я дуже задоволена тим, як минули іспити, і пишаюся собою. Початок літа я проведу з нинішніми та майбутніми студентами. Після цього я просто буду зі своєю сім'єю і насолоджуватимуся життям, поки мені не потрібно буде їхати до Слагельса», — сказала принцеса Ізабелла журналістам.

Як і спадковий принц, зазначимо, вона проходитиме військову службу в Данському гвардійському гусарському полку.

Принцеса Ізабелла / © Getty Images

Принцеса Ізабелла / © Getty Images

Цього емоційного дня принцеса Ізабелла підібрала до своєї традиційної випускної кепки свіжий образ, що складається з червоного топу без рукавів та білої спідниці із застібкою на ґудзики. Поруч із нею королева Мері знову продемонструвала свою бездоганну елегантність у блузці, розшитій червоними та синіми квітами, у поєднанні з джинсовою спідницею міді та сандалями верблюжого кольору на пласкій підошві. Принцеса Жозефіна своєю чергою обрала молодіжний стиль, одягнувши лавандову блузку з вишитою текстурою та вирізом, а також темні джинсові шорти.

(гортайте фото праворуч)

Раніше ми розповідали десять фактів про дочку королеви Мері та короля Фредеріка X принцесу Ізабеллу, щоб краще дізнатися про те, хто вона така.

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Дата публікації
Кількість переглядів
117
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