Принцеса Катаріна-Амалія сяяла на бенкеті у весільній тіарі своєї матері - королеви Максими

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

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Державний бенкет відбувся у Королівському палаці в Амстердамі.

Відповідно до дрес-коду заходу, що вимагає ефектних вечірніх суконь і блискучих тіар, дочка королеви Максими та короля віллема-Олександра — принцеса Катаріна-Амалія, здійснила фурор, з'явившись у розкішній блакитній сукні Rachel Gilbert з корсетним прикрашеним ліфом і драпованими бретелями, а також носила весільну тіару своєї матері, яка називається «Голландська діамантова зірка».

Король Віллем-Олександр, принцеса Катаріна-Амалія і королева Максима / © Getty Images

Також на спадкоємиці престолу були діамантові сережки королеви Юліани та діамантовий браслет «грати» королеви Вільгельміни.

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Її довге світле волосся було укладене в напівзібрану зачіску, а на обличчі був гарний макіяж.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Мати Амалії - королева Максима - також обрала для бенкету особливу сапфірову тіару, яку носила раніше 2013 року в день коронації свого чоловіка Віллема-Олександра.

Королева Максима / © Getty Images

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