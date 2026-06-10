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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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90
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Принцеса Катаріна-Амалія сяяла на бенкеті у весільній тіарі своєї матері - королеви Максими

Спадкова принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія відвідала державний бенкет на честь візиту президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та першої леді Ельке Бюденбендер.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Катаріна-Амалія

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Державний бенкет відбувся у Королівському палаці в Амстердамі.

Відповідно до дрес-коду заходу, що вимагає ефектних вечірніх суконь і блискучих тіар, дочка королеви Максими та короля віллема-Олександра — принцеса Катаріна-Амалія, здійснила фурор, з'явившись у розкішній блакитній сукні Rachel Gilbert з корсетним прикрашеним ліфом і драпованими бретелями, а також носила весільну тіару своєї матері, яка називається «Голландська діамантова зірка».

Король Віллем-Олександр, принцеса Катаріна-Амалія і королева Максима / © Getty Images

Король Віллем-Олександр, принцеса Катаріна-Амалія і королева Максима / © Getty Images

Також на спадкоємиці престолу були діамантові сережки королеви Юліани та діамантовий браслет «грати» королеви Вільгельміни.

Її довге світле волосся було укладене в напівзібрану зачіску, а на обличчі був гарний макіяж.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Мати Амалії - королева Максима - також обрала для бенкету особливу сапфірову тіару, яку носила раніше 2013 року в день коронації свого чоловіка Віллема-Олександра.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
90
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