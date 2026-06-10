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Принцеса Катаріна-Амалія сяяла на бенкеті у весільній тіарі своєї матері - королеви Максими
Спадкова принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія відвідала державний бенкет на честь візиту президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та першої леді Ельке Бюденбендер.
Державний бенкет відбувся у Королівському палаці в Амстердамі.
Відповідно до дрес-коду заходу, що вимагає ефектних вечірніх суконь і блискучих тіар, дочка королеви Максими та короля віллема-Олександра — принцеса Катаріна-Амалія, здійснила фурор, з'явившись у розкішній блакитній сукні Rachel Gilbert з корсетним прикрашеним ліфом і драпованими бретелями, а також носила весільну тіару своєї матері, яка називається «Голландська діамантова зірка».
Також на спадкоємиці престолу були діамантові сережки королеви Юліани та діамантовий браслет «грати» королеви Вільгельміни.
Її довге світле волосся було укладене в напівзібрану зачіску, а на обличчі був гарний макіяж.
Мати Амалії - королева Максима - також обрала для бенкету особливу сапфірову тіару, яку носила раніше 2013 року в день коронації свого чоловіка Віллема-Олександра.