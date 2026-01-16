Принцеса Кейт 2016-го та 2026-го: порівнюємо фото з різницею у десять років

Кейт Міддлтон 2016-го та 2026 року / © Getty Images

2016 року Кейт щойно виповнилося 34 роки, вона вже була мамою двох дітей — принца Джорджа та принцеси Шарлотти, а ще через два роки у неї народилася третя дитина — син, принц Луї.

На цьому фото Кейт зазнімкована, коли відвідувала різдвяну вечірку для волонтерів молодіжної служби The Mix у грудні 2016 року в Лондоні. На ній була мила сукня в дрібну червону квіточку з поясом на талії, а густе волосся мало насичений каштановий відтінок.

Кейт 2016 року / © Getty Images

На цьому знімку Кетрін присутня на спеціальних зборах загону скаутів-вовченят з району Кінгс-Лінн, присвяченому 100-річчю скаутського руху в Кінгс-Лінні. Образ Кейт максимально простий: подовжений молочний джемпер з високою горловиною і вузькі чорні штани.

Кейт 2016 року / © Getty Images

А тут тоді ще герцогиня Кембриджська прибуває до Мауріцгейсу на виставку «Будинки в Голландії: Вермеєр і його сучасники з британської королівської колекції» в Гаазі. На ній — блакитний спідничний костюм із баскою, волосся зібране в низький пучок, а на ногах — пісочні замшеві туфлі.

Кейт 2016 року / © Getty Images

А на цьому фото принцеса Уельська приймає жіночу збірну з регбі у Віндзорському замку 15 січня 2026 року. На ній — червоний штанний костюм Alexander McQueen, замшеві туфлі на підборах від Gianvito Rossi і нова підвіска на шиї.

Кейт 2026 року / © Associated Press

Кейт 2026 року / © Associated Press