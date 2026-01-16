- Дата публікації
Принцеса Кейт більше не працюватиме в колишньому темпі: в чому причина
Минулого тижня принцеса Кетрін поділилася дуже зворушливим відео на честь свого 44-річчя, в якому заявила, що «витягла важливий урок».
Кенсінгтонський палац опублікував відео у соціальних мережах на честь дня народження принцеси 9 січня — це заключна частина серії відео принцеси Уельської про «матір-природу».
У зворушливому відеоролику звучав закадровий голос Кетрін, яка насолоджувалась ранковою прогулянкою неподалік свого сімейного будинку у Віндзорі. За словами королівського біографа Роберта Джобсона, відео показує, що Кетрін тепер не прагне «прорватися крізь труднощі» і натомість насолоджуватиметься кожним моментом зі своєю родиною, особливо зі своїми трьома дітьми, пише express.
У відео можна почути, як Кетрін каже: «Я починаю замислюватись про те, наскільки я вдячна. Бо річки всередині нас течуть легко, страхи змиваються, очищають і облагороджують. Примиріться зі своїми сльозами і відкрийте собі, що означає бути живим».
В інтерв’ю журналу Hello! пан Джобсон сказав: «Після всього, через що їй довелося пройти, вона почувається щасливицею, що лікування закінчилося, і для неї найважливіше проводити час з дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. Вона нічого не сприймає як належне. Дні народження — це важливі події, і, можливо, зараз, коли її діти швидко зростають, вони означають для неї більше».
Говорячи про її роботу як члена королівської сім’ї, експерт додав, що тепер принцеса Уельська, ймовірно, буде більш вибірковою у виборі заходів, у яких братиме участь.
Нагадаємо, минулого року найпрацьовитішим членом родини був король Чарльз, і це незважаючи на те, що він продовжує лікування від невідомої форми раку.