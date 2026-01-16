Принцеса Кейт більше не працюватиме в колишньому темпі: в чому причина

Принцеса Уельська / © Associated Press

Кенсінгтонський палац опублікував відео у соціальних мережах на честь дня народження принцеси 9 січня — це заключна частина серії відео принцеси Уельської про «матір-природу».

У зворушливому відеоролику звучав закадровий голос Кетрін, яка насолоджувалась ранковою прогулянкою неподалік свого сімейного будинку у Віндзорі. За словами королівського біографа Роберта Джобсона, відео показує, що Кетрін тепер не прагне «прорватися крізь труднощі» і натомість насолоджуватиметься кожним моментом зі своєю родиною, особливо зі своїми трьома дітьми, пише express.

Принцеса Кейт з дітьми / © Associated Press

У відео можна почути, як Кетрін каже: «Я починаю замислюватись про те, наскільки я вдячна. Бо річки всередині нас течуть легко, страхи змиваються, очищають і облагороджують. Примиріться зі своїми сльозами і відкрийте собі, що означає бути живим».

В інтерв’ю журналу Hello! пан Джобсон сказав: «Після всього, через що їй довелося пройти, вона почувається щасливицею, що лікування закінчилося, і для неї найважливіше проводити час з дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. Вона нічого не сприймає як належне. Дні народження — це важливі події, і, можливо, зараз, коли її діти швидко зростають, вони означають для неї більше».

Принцеса Уельська / © Associated Press

Говорячи про її роботу як члена королівської сім’ї, експерт додав, що тепер принцеса Уельська, ймовірно, буде більш вибірковою у виборі заходів, у яких братиме участь.

Нагадаємо, минулого року найпрацьовитішим членом родини був король Чарльз, і це незважаючи на те, що він продовжує лікування від невідомої форми раку.