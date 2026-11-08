Принцеса Кейт і королева Камілла вийшли на балкон під час церемонії вшанування пам’яті загиблих

Принцеса Кейт і королева Камілла / © Associated Press

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Щорічний захід, який традиційно відбувається у другі вихідні листопада, присвячений пам’яті загиблих у війнах військовослужбовців Великої Британії та країн Співдружності націй.

Принцеса Кейт і королева Камілла / © Associated Press

44-річна принцеса Уельська вже традиційно приєдналася до королеви Камілли на почесному місці на балконі, адже не пропускає цей захід відтоді, як 2011 року стала членкинею британської королівської родини, після одруження з принцом Вільямом.

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Принцеса Кейт / © Associated Press

Як і багато інших членів королівської родини, Кейт і Камілла доповнили темний образ значком із червоним маком. Щороку в листопаді такі значки стають помітною деталлю вбрання представників монаршої родини та публічних людей. Червоний мак використовують від 1921 року на знак пам’яті про військовослужбовців, які загинули у війнах.

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Тим часом інші члени королівської родини, зокрема чоловіки обох жінок — принц Вільям і король Чарльз III, — поклали вінки до меморіалу. Захід також супроводжувався двохвилинною хвилиною мовчання, яка розпочалася об 11:00 за місцевим часом.

Король Чарльз, принцеса Ання, принц Вільям / © Associated Press

Король Чарльз, принцеса Ання, принц Вільям / © Associated Press

Король Чарльз, принцеса Ання / © Associated Press

Напередодні родина відвідала разом Фестиваль пам’яті в Королівському Альберт-холі.

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