Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

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Фільм, представлений Кірсті Янг, розповідає про принцесу, яка завершує національний марафон «Три вершини», підкоривши Бен-Невіс, Скафелл-Пайк та Сноудон лише за 24 години – вражаюче досягнення для будь-кого. Його кадри були опубліковані в акаунті принца та принцеси Уельських у соцмережах.

У фільмі Кейт відкрито розповідає про своє одужання від раку та які сильні емоції вона демонструє на камеру.

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Принцеса Уельська / © Instagram принца і принцеси Уельских

«Рак справді змінює людину, — каже вона. - Він змінює тіло. Він змінює вас фізично. Але є набагато, набагато глибший аспект того, що змінює людина після встановлення діагнозу раку.

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Я знаю, що зцілення це шлях. Як відновити зв'язок із тим, що колись було знайоме. І як знайти надію та радість серед невизначеності. Ясно, що ми не створені для того, щоб нести життєві випробування самотужки.

Все здатне оновлюватись і рости. Часто саме через біль ми розуміємо, що за нею ховається вища краса», - каже принцеса Кетрін, цитує її слова Daily Mail.

Брат Кейт, Джеймс Міддлтон, який приєднується до Кейт на горі Скафелл-Пайк, а потім зненацька з'являється і на Сноудоні, нагадує їй, що, на відміну від деяких інших хворих на рак, у його сестри не було можливості відсвяткувати ... Завершенням лікування став дзвін на знак святкування. "Отже, можливо, це ваш дзвінок у дзвін", - припускає він. І, як стало відомо, принцеса із цим повністю згодна.

Як пояснюється у фільмі, лише за кілька тижнів до червневого благодійного заходу Кейт аплодувала, підбадьорювала та обіймала 30-річну Клер Лорент, хвору на рак грудей, коли та дзвонила у дзвін у лікарні Крісті в Манчестері, відзначаючи закінчення власного лікування.

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Нагадаємо, у принцеси Кетрін 2024 року після операції на черевній порожнині діагностували рак. Тип та стадія захворювання не розголошувалися. Але вона пройшла курс хіміотерапії і завершила його у вересні того ж року, незабаром після чого оголосила про це в короткому документальному фільмі.

Принцеса Кейт зі своєю родиною - чоловіком Вільямом, трьома дітьми, батьками та братом / © Instagram принца і принцеси Уельских

У січні 2025 року Кейт повідомила, що рак перебуває у стадії ремісії.

Новий фільм, який, за словами представників Букінгемського палацу, «глибоко особистий», покликаний вселити силу і надію в тих, хто зіткнувся із серйозним захворюванням, та «змінити доступ до комплексної онкологічної допомоги, яка підтримує добробут, стійкість та якість життя під час та після встановлення діагнозу».

30-хвилинний документальний фільм буде показано наступної неділі, 29 листопада, на каналі BBC One.

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Принцеса Кейт із чоловіком принцом Вільямом / © Instagram принца і принцеси Уельских

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю для журналу Country Life принцеса розповідала, що лікарі попереджали її про те, що повернення до нормального життя займе час. Це було відверте інтерв'ю Кейт для випуску, запрошеним редактором якого став її чоловік Вільям.

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