Принцеса Кейт на підборах несподівано підбігла до прихильниці, змусивши свою охорону хвилюватися

Пара привітала присутніх після відвідин майстерні Radical Weavers у Стерлінгу. Один із королівських шанувальників опублікував відео в Instagram, на якому видно, що Кетрін вже збиралася сідати в автомобіль, до якого прямувала, як різко передумала і побігла в бік ще одного доброзичливця, який приніс принцесі квіти. Охорона Кетрін миттю зреагувала та вирушила за принцесою.

«Доброго дня, велике спасибі», — сказала принцеса Кейт, потискуючи руку шанувальниці, приймаючи букет червоних гвоздик і позуючи для фотографії.

Спонтанний забіг принцеси Уельської у чорних черевиках на підборах був не єдиним її спортивним вчинком цього дня. Вона також обіграла принца Вільяма у дружньому змаганні з керлінгу в Національній академії керлінгу, щоправда для цього їй довелося перевзутися.

