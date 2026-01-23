- Дата публікації
Принцеса Кейт на підборах несподівано підбігла до прихильниці, змусивши свою охорону хвилюватися
Цього тижня Кейт і Вільям Уельські відвідували Шотландію.
Пара привітала присутніх після відвідин майстерні Radical Weavers у Стерлінгу. Один із королівських шанувальників опублікував відео в Instagram, на якому видно, що Кетрін вже збиралася сідати в автомобіль, до якого прямувала, як різко передумала і побігла в бік ще одного доброзичливця, який приніс принцесі квіти. Охорона Кетрін миттю зреагувала та вирушила за принцесою.
«Доброго дня, велике спасибі», — сказала принцеса Кейт, потискуючи руку шанувальниці, приймаючи букет червоних гвоздик і позуючи для фотографії.
Спонтанний забіг принцеси Уельської у чорних черевиках на підборах був не єдиним її спортивним вчинком цього дня. Вона також обіграла принца Вільяма у дружньому змаганні з керлінгу в Національній академії керлінгу, щоправда для цього їй довелося перевзутися.