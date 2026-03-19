Принцеса Кейт надихнулася образом своєї свекрухи Діани, обираючи вбрання для виходу у світ

Принцеси Кейт і Діана / © Getty Images

Принцеса Уельська Діана у червоній сукні від Кетрін Вокер і капелюсі від Філіпа Сомервілла була присутня тоді на випускному параді в Королівському військово-морському коледжі Дартмута, в Девоні. Це був квітень 1989 року.

Принцеса Діана довгий час служила взірцем для наслідування в моді своєї невістки Кейт Міддлтон, і її сіра сукня-пальто від Tolu Coker, яку вона одягла, щоб розпочати державний візит президентського подружжя Нігерії разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом, є яскравим прикладом.

Принцеса Діана 1989 року / © Getty Images

На Кетрін була сукня-пальто з контрастними лацканами кольору слонової кістки від британсько-нігерійського дизайнера Толу Кокер, коли вона та її чоловік принц Вільям прибули вчора до готелю Fairmont у Віндзорі, щоб привітати президентське подружжя Нігерії.

Вбрання принцеси Діани було створене Кетрін Вокер - це червона сукня з білими деталями, причому шість ґудзиків були помітно розташовані на передній частині сукні-пальта, як і на вбранні принцеси Кейт.

Принцеса Кейт із чоловіком Вільямом 2026 року / © Associated Press

Нагадаємо, ввечері на державному бенкеті принцеса Кетрін з'явилася у смарагдовій шифоновій сукні з високим коміром і напівпрозорими пишними рукавами від Andrew Gn та своїй улюбленій тіарі «Вузлики кохання», яка колись належала Діані.