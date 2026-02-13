- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 181
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцеса Кейт назвала під час зустрічі з дітьми свій найулюбленіший колір
Вчора під час свого візиту до академії Castle Hill у Кройдоні принцеса Уельська поговорила з дітьми про свій улюблений колір.
Кетрін відзначила Тиждень психічного здоров'я дітей візитом до школи на півдні Лондона. Там вона разом із учнями взяла участь у занятті, під час якого потрібно було збирати різнокольорові помпони пінцетом.
«Можна мені спробувати? Це складно?», - запитала Кейт у дітей, із якими проводила час.
Як повідомило видання Hello! розмова Кетрін з дітьми перейшла в обговорення улюблених кольорів.
«Який ваш улюблений колір?», - запитала Кейт у дітей, перш ніж поділитися своєю відповіддю. «Я люблю зелений. Він нагадує мені про природу і перебування на свіжому повітрі».
Принцеса Уельська раніше розповідала, що мала інший улюблений колір під час візиту до Сполучених Штатів 2011 року. Принц Вільям вибрав синій як свій найкращий відтінок, але його дружина сказала: «Я не знаю, чи є у мене улюблений колір», перш ніж зупинитися на білому.
Проте любов принцеси Кейт до зелені не викликає подиву. Вона відкрито говорила про свій зв'язок зі світом природи, особливо у зв'язку з діагнозом раку, лікуванням та одужанням. Під час одужання Кейт багато часу проводила на природі, про що сама неодноразово публічно розповідала.