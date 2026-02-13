Принцеса Кейт назвала під час зустрічі з дітьми свій найулюбленіший колір

Принцеса Уельська / © Associated Press

Реклама

Кетрін відзначила Тиждень психічного здоров'я дітей візитом до школи на півдні Лондона. Там вона разом із учнями взяла участь у занятті, під час якого потрібно було збирати різнокольорові помпони пінцетом.

«Можна мені спробувати? Це складно?», - запитала Кейт у дітей, із якими проводила час.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Як повідомило видання Hello! розмова Кетрін з дітьми перейшла в обговорення улюблених кольорів.

Реклама

«Який ваш улюблений колір?», - запитала Кейт у дітей, перш ніж поділитися своєю відповіддю. «Я люблю зелений. Він нагадує мені про природу і перебування на свіжому повітрі».

Принцеса Уельська раніше розповідала, що мала інший улюблений колір під час візиту до Сполучених Штатів 2011 року. Принц Вільям вибрав синій як свій найкращий відтінок, але його дружина сказала: «Я не знаю, чи є у мене улюблений колір», перш ніж зупинитися на білому.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Проте любов принцеси Кейт до зелені не викликає подиву. Вона відкрито говорила про свій зв'язок зі світом природи, особливо у зв'язку з діагнозом раку, лікуванням та одужанням. Під час одужання Кейт багато часу проводила на природі, про що сама неодноразово публічно розповідала.

Принцеса Уельська в зеленому пальті з сім'єю / © Associated Press

Принцеса Уельська в зеленому пальті / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images