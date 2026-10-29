Принцеса Кейт не помітила прикрого моменту із сукнею під час бенкету: що сталося

Принцеса Кейт на бенкеті / © Associated Press

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Минулого тижня у Віндзорському замку панувала святкова атмосфера, адже британська королівська родина влаштувала урочистий бенкет на честь султана Оману Хайтама бін Таріка, який перебував у Великій Британії з триденним візитом. Це був перший візит султана Оману до країни від 1982 року.

У розкішно оздобленій залі замку, накритій для 160 гостей, король Чарльз виголосив промову, однак найбільше заголовків у пресі спричинив не виступ монарха, а принцеса Кейт. Дружина принца Вільяма мала розкішний вигляд у жовтій вечірній сукні Elie Saab з красивим драпуванням.

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Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Вбрання Кейт також мало накидку-кейп, що спада до підлоги і надавала образу ще більше вишуканості та легкості.

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Ті, хто не отримав особистого запрошення на державний банкет, могли стежити за урочистістю завдяки прямій трансляції на офіційному YouTube-каналі британської королівської родини. Саме під час перегляду уважні глядачі помітили одну цікаву деталь — ніжка стільця, на якому сиділа принцеса, затиснула поділ сукні.

Ніжка стільця затиснула поділ сукні принцеси / © скриншот з відео

Інцидент став особливо помітним під час промови Чарльза. Сама принцеса, схоже, нічого не помітила, а ситуація зрештою минула без наслідків — ані для Кейт, ані для її вбрання не постраждали.

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