Принцеса Кейт не поїде з Вільямом на церемонію Earthshot Prize: стала відома причина

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Передбачається, що у принца та принцеси Уельських є політика щодо виховання дітей, через яку Кейт Міддлтон не зможе бути присутньою на заході.

Наступного місяця принц Уельський вирушить до Бразилії на церемонію вручення премії Earthshot Prize 2025, церемонія вручення якої у Південній Америці відбудеться у Ріо-де-Жанейро, 5 листопада.

Кейт і Вільям на церемонії Earthshot Prize 2021 року в Лондоні / © Associated Press

Церемонія ознаменує собою середину шляху премії Earthshot Prize, започаткованої принцом Вільямом 2020 року з метою просування десятиліття самовідданої роботи з вирішення найбільших екологічних проблем, з якими сьогодні стикається наша планета, аж до 2030 року.

За даними Express, рішення Кейт залишитися вдома у Віндзорі, поки Вільям один вирушить до Бразилії, пов’язане з потребами трьох дітей пари: 12-річного принца Джорджа, 10-річної принцеси Шарлотти та 7-річного принца Луї. Принц і принцеса мають особисте правило: завжди намагатися, щоб хоча б один з них був удома з дітьми і виконував батьківські обов’язки, наприклад, відвозив їх до школи і забирав, поки інший на роботі. А закордонні поїздки припускають, що батьки будуть відсутні не кілька годин, як, наприклад, під час заходів у Лондоні, а кілька днів, що неприйнятно.

Принцеса Уельська з дітьми / © Associated Press

Минулого року, нагадаємо, принцеса Кейт також не супроводжувала принца Вільяма до Кейптауну, де відбулася чергова премія. Там британському принцу склала компанію інша відома жінка.