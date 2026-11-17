Меган та Гаррі / © Associated Press

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Зазвичай цей захід принцеси відвідує вся королівська сім'я і багато питань точилося на тему того, чи запросять принца Гаррі і Меган Маркл на цей захід, враховуючи, що пара нещодавно переїхала жити до Британії.

Але, повідомляється, що принцеса Кейт не запросила свого відчуженого зятя принца Гаррі та його дружину Меган на різдвяну службу. Як стало відомо виданню The Mail on Sunday, герцог та герцогиня Сассекських не включені до списку гостей на різдвяний концерт Кетрін «Разом на Різдво».

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Принцеса Кейт та її молодший син принц Луї на концерті “Разом на Різдво” / © Associated Press

Цей очевидний зневажливий жест є особливо показовим, враховуючи, що тема церемонії — «кохання, доброта і турбота одне про одного». Понад 1600 гостей відвідають абатство, де Вільям та Кетрін одружилися 2011 року.

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Як правило, на захід запрошуються члени розширеної королівської родини, а також знаменитості та ті, хто підтримує свої спільноти. Ця служба стала однією зі знакових подій у житті принцеси Кейт. Король Чарльз і королева Камілла рідко на ній присутні, воліючи залишати загальну увагу іншим.

Різдвяний концерт принцеси Уельської / © Associated Press

Минулого року принц Вільям та троє дітей пари, принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї, були присутні на цьому заході разом із Кетрін. Серед інших гостей були Софі, герцогиня Единбурзька, Зара і Майк Тіндалли, а також принц Майкл Кентський, а також сестри Йоркські, щоправда, вони відмовилися приїздити до аббатства.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де Гаррі та Меган планують провести Різдво.

Меган Маркл та принц Гаррі / © Getty Images

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