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Принцеса Кейт не запросила Меган та Гаррі на свій різдвяний концерт
Нещодавно було оголошено тему чергового різдвяного концерту принцеси Уельської Together at Christmas, який відбудеться 11 грудня у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.
Зазвичай цей захід принцеси відвідує вся королівська сім'я і багато питань точилося на тему того, чи запросять принца Гаррі і Меган Маркл на цей захід, враховуючи, що пара нещодавно переїхала жити до Британії.
Але, повідомляється, що принцеса Кейт не запросила свого відчуженого зятя принца Гаррі та його дружину Меган на різдвяну службу. Як стало відомо виданню The Mail on Sunday, герцог та герцогиня Сассекських не включені до списку гостей на різдвяний концерт Кетрін «Разом на Різдво».
Цей очевидний зневажливий жест є особливо показовим, враховуючи, що тема церемонії — «кохання, доброта і турбота одне про одного». Понад 1600 гостей відвідають абатство, де Вільям та Кетрін одружилися 2011 року.
Як правило, на захід запрошуються члени розширеної королівської родини, а також знаменитості та ті, хто підтримує свої спільноти. Ця служба стала однією зі знакових подій у житті принцеси Кейт. Король Чарльз і королева Камілла рідко на ній присутні, воліючи залишати загальну увагу іншим.
Минулого року принц Вільям та троє дітей пари, принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї, були присутні на цьому заході разом із Кетрін. Серед інших гостей були Софі, герцогиня Единбурзька, Зара і Майк Тіндалли, а також принц Майкл Кентський, а також сестри Йоркські, щоправда, вони відмовилися приїздити до аббатства.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де Гаррі та Меган планують провести Різдво.