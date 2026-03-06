Принцеса Кейт несподівано на публіці розповіла про улюблене заняття своїх дітей

Принцеса Уельська / © Associated Press

Реклама

Під час свого візиту Кейт насолодилася виступом трупи боллівудських танцюристів, під час якого їй вручили троянду. Під час виступу вона пожартувала, що її трьом дітям — Джорджу, Шарлотті та Луї — ця вистава дуже б сподобалася.

Принцеса Уельська / © Associated Press

«Ви, мабуть, у чудовій формі, тому що ви дуже енергійні. Моїм дітям це б дуже сподобалося, вони люблять танцювати. Луї теж сподобався б ваш танцювальний номер», — цитує слова Кетрін журнал Hello!.

Відомо також, що принцеса Шарлотта — пристрасна шанувальниця балету, як була і її бабуся принцеса Діана.

Реклама

Принцеса Уельська / © Associated Press

Раніше ми розповідали, як принцеса Уельська таємно відвідала балет і поділилася фото в Instagram у січні цього року.