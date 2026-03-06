- Дата публікації
Принцеса Кейт несподівано на публіці розповіла про улюблене заняття своїх дітей
Учора принцеса Уельська провела насичений день у Лестері, завітавши на святкування фестивалю фарб Голі та до індуїстського храму.
Під час свого візиту Кейт насолодилася виступом трупи боллівудських танцюристів, під час якого їй вручили троянду. Під час виступу вона пожартувала, що її трьом дітям — Джорджу, Шарлотті та Луї — ця вистава дуже б сподобалася.
«Ви, мабуть, у чудовій формі, тому що ви дуже енергійні. Моїм дітям це б дуже сподобалося, вони люблять танцювати. Луї теж сподобався б ваш танцювальний номер», — цитує слова Кетрін журнал Hello!.
Відомо також, що принцеса Шарлотта — пристрасна шанувальниця балету, як була і її бабуся принцеса Діана.
Раніше ми розповідали, як принцеса Уельська таємно відвідала балет і поділилася фото в Instagram у січні цього року.