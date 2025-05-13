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Принцеса Кейт носить улюблений аксесуар у волоссі, як у її дочки Шарлотти
Принцеса Уельська має модний аксесуар у волоссі, який тепер стане, напевно, дуже популярним після того, як вона вийшла з ним на публіку.
На концерті на честь 80-річчя від дня перемоги у Другій світовій війні принцеса Кейт з’явилася в структурованому блейзері з поясом на талії та спідниці-плісе з мереживним оздобленням від бренду Self-Portrait, доповнивши лук нюдовими туфлями-човниками з замші Gianvito Rossi і маленькою чорною сумкою від Chanel.
Вона доповнила образ п’ятирядним намистом з перлів, ефектними сережками з перлів і несподіваним аксесуаром для волосся — великим чорним бантом. Це не вперше, коли принцеса Уельська показує, що банти для волосся пасують не лише маленьким дівчаткам. Вона використовувала такі аксесуари в минулому, щоб прикрасити кінський хвіст.
Також її 10-річна дочка принцеса Шарлотта часто носить банти у волоссі.
Зазначимо, принцеса Кейт також відома тим, що носить багато бантів на своїх сукнях та пальтах, навіть додаючи їх до вбрання, яке вже носила раніше для того, щоб переробити улюблений образ і вийти на публіку в ньому знову.