Принцеса Кейт носить улюблений аксесуар у волоссі, як у її дочки Шарлотти

Принцеса Кейт / © Getty Images

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На концерті на честь 80-річчя від дня перемоги у Другій світовій війні принцеса Кейт з’явилася в структурованому блейзері з поясом на талії та спідниці-плісе з мереживним оздобленням від бренду Self-Portrait, доповнивши лук нюдовими туфлями-човниками з замші Gianvito Rossi і маленькою чорною сумкою від Chanel.

Кейт і Уїльям / © Associated Press

Вона доповнила образ п’ятирядним намистом з перлів, ефектними сережками з перлів і несподіваним аксесуаром для волосся — великим чорним бантом. Це не вперше, коли принцеса Уельська показує, що банти для волосся пасують не лише маленьким дівчаткам. Вона використовувала такі аксесуари в минулому, щоб прикрасити кінський хвіст.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Getty Images

Також її 10-річна дочка принцеса Шарлотта часто носить банти у волоссі.

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Зазначимо, принцеса Кейт також відома тим, що носить багато бантів на своїх сукнях та пальтах, навіть додаючи їх до вбрання, яке вже носила раніше для того, щоб переробити улюблений образ і вийти на публіку в ньому знову.

Принцеса Кейт / © Getty Images