Принцеса Кейт обережна щодо кузин Вільяма – Беатріс та Євгенії: у чому причина

Принцеса Кейт, принцеси Євгенія та Беатріс та їх батько Ендрю / © Getty Images

Нещодавно опубліковані файли Епштейна викликали серйозні запитання про те, наскільки обидві принцеси Йоркські були обізнані про зв'язки своїх батьків з фінансистом-педофілом.

З листів відомо, що принцеса Беатріс допомагала своїй матері Сарі радити, як заспокоїти Епштейна після того, як Фергі назвала його педофілом, перепрошуючи за те, що в інтерв'ю 2011 року прийняла від засудженого за сексуальні злочини гроші у розмірі 15 000 фунтів стерлінгів.

Принцеси Беатріс і Євгенія з мамою Сарою / © Getty Images

Вона також відіграла ключову роль в організації катастрофічного інтерв'ю свого батька програмі Newsnight 2019 року, і тепер Беатріс та Євгенія мають зіткнутися з можливістю того, що поступове розкриття інформації про Епштейна може призвести до їхнього усунення від королівського життя, пише Daily Mail.

Після того, як король Чарльз позбавив 66-річного Ендрю всіх його військових та королівських титулів, експерти припустили, що принц Вільям, як майбутній король, може застосувати той самий жорсткий підхід і до своїх двоюрідних сестер — Євгенії та Беатріс.

Принцеси Євгена і Беатріс з батьком Ендрю / © Associated Press

Джерела повідомили виданню, що «Вільям і Кейт, схоже, не близькі до жодної із сестер. Вони мають не так багато спільного». Повідомляється, що тісні зв'язки Євгенії з принцом Гаррі та Меган Маркл зробили принцесу Уельську "обережною" після "Мегзіту", і Кейт "рідко бачать" з обома сестрами.

«Вільям навмисно запрошує Беатріс та Євгенію, а також інших кузин, допомогти йому щорічно влаштовувати садову вечірку в Букінгемському палаці. Але немає жодних ознак того, що він коли-небудь хотів би, щоб його двоюрідні сестри були членами королівської родини, які працюють на корону та фінансуються платниками податків», — каже джерело.

Будь-які побоювання Кейт і Вільяма з приводу сестер Йоркських тільки посиляться через зв'язки їхніх батьків з Епштейном, а також нещодавнього арешту їхнього батька Ендрю Маунтбеттен-Віндзора.

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор і принц Вільям / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, хто з європейських монархій постраждав через цю «кризу Епштейна».