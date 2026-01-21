Принцеса Кейт обіграла чоловіка Вільяма в керлінг і не стримувала емоцій

Принцеса Уельська / © Associated Press

Кейт та директор з розвитку керлінгу Британської федерації керлінгу Найджел Голл, а також шотландські керлінгісти зіграли у Національній академії керлінгу у Стірлінгу. Принц Вільям також приєднався до гри.

Кетрін перемогла принца Вільяма у дружньому змаганні з керлінгу, і зробила це у спідниці і замінивши попередньо чоботи на підборах на черевики на тонкій підошві.

Відвідування академії керлінгу стало першим офіційним заходом для королівського подружжя під час їхнього візиту до Шотландії, мета якого — підкреслити багату культурну спадщину країни, яка і сьогодні продовжує об'єднувати місцеві спільноти.

Відомо, що принц Вільям та принцеса Кейт часто змагаються одне з одним у спорті під час своїх спільних королівських заходів, і перемога Кейт у керлінгу нагадала їй про те, як вона обіграла Вільяма у змаганні з обертання м'яча у Південному Уельсі у лютому 2023 року.

Подружжя Уельських обоє захоплюються спортом і плекають цей інтерес в своїх трьох дітях.