Принцеса Кейт обрала "зачіску із змістом" для свого нового публічного виходу

Принцеса Кейт

Принцеса була одягнена в довге зелене пальто Alexander McQueen з поясом на талії, взута в чорні замшеві чоботи на високому підборі з колекції Ralph Lauren. На ній були сережки зі смарагдами та діамантами Asprey London та мініатюрний капелюх Gina Foster, який вона уже неодноразово носила, а на руках рукавички з мериносової вовни Cornelia James.

Кетрін також уклала своє довге каштанове волосся в закручену косу, і, як кажуть експерти, її зачіска була натхнена кельтським стилем.

Стилістка Ліен Джонс розповіла журналу Hello! : «Заплетена коса, перетворена на акуратний вузол, — це особливо елегантний штрих, і мені цікаво, чи не створює вона відчуття тонкої розповіді. Косу можна інтерпретувати як відсилання до ірландської спадщини та кельтського фольклору, де традиційні зачіски часто включали хитромудрі коси, що символізують статус та ідентичність.

Жодна деталь гардеробу Кейт не з’являється спонтанно, тому не дивно, якщо поєднання насичених зелених відтінків і цієї плетеної деталі буде ненав’язливою пошаною сучасної Ірландії», — додала вона.

