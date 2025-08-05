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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Принцеса Кейт поділяє улюблене хобі з королем Чарльзом: чим вони захоплюються

Принцеса Кейт поділяє одне з хобі з багатьма британцями, а також своїм тестем — королем Чарльзом III.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Незважаючи на свою роль у королівській родині, принцеса захоплюється садівництвом, яке так подобається багатьом. Крім глибокої любові до фотографії та спорту, принцеса Кейт обожнює все, що пов’язане із природою. Багато британців особливо захоплюються садівництвом: турботою про дику природу на своїх ділянках.

Наприклад, принцеса Кейт — пристрасна бджолярка: у її будинку в Амнер-голі в Норфолку є власний вулик, до якого вона навідується під час шкільних канікул своїх дітей, пише express.co.uk.

Принцеса Уельська Кейт / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принцеса Уельська Кейт / © Instagram принца і принцеси Уельских

2023 року на офіційних сторінках принца та принцеси Уельських у соціальних мережах було також опубліковано фотографію принцеси у костюмі бджолярки на честь Всесвітнього дня бджіл.

«Ми у захваті від Всесвітнього дня бджіл (#WorldBeeDay). Бджоли — найважливіша частина нашої екосистеми, і сьогодні — чудова можливість привернути увагу до важливої ролі бджіл та інших запилювачів у підтримці здоров’я людей та планети», — написали тоді Уельські.

Пристрасть до бджільництва також властива родичам її чоловіка, наприклад, король Чарльз поділяв зі своєю невісткою ту ж любов до бджіл. У короля є вулики у Букінгемському палаці та в його заміському маєтку Гайгроув-гаус у Тетбері, де він проводить багато часу щороку.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

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