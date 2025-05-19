Принцеса Кейт поділилася дуже гарними новинами з прихильниками

Принцеса Уельська / © Getty Images

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Проєкт принцеси Уельської з раннього розвитку досяг захопливого рубежу, оскільки її робота в цій сфері надихнула низку провідних компаній на внесення серйозних змін у те, як вони підтримують батьків на робочому місці.

Кейт, яка вже понад десять років відстоює важливість перших п’яти років життя дитини, у березні 2023 року запустила цільову бізнес-групу з раннього розвитку спільно з Королівським фондом, до якої увійшли вісім провідних компаній Великої Британії. Цільова група була створена, щоб надихнути корпоративний світ на дії щодо покращення раннього дитинства, і, схоже, її робота дала результати.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Заклик принцеси Уельської спонукав Deloitte змінити свою політику, щоб надати всім молодим батькам ту ж відпустку з догляду за дітьми, яку надають молодим матерям, в той час як Ikea передала товари в дитячі банки, повідомляє express.co.uk.

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Зазначимо, що раннє дитинство є дуже близьким проєктом до серця принцеси Кейт, і королівські джерела раніше розповідали, як вона має намір зробити підвищення поінформованості про критичну важливість перших п’яти років життя дитини «справою свого життя».

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Кейт продовжувала стежити за перебігом роботи цільової групи минулого року, коли проходила лікування від раку. Її інтерес до перших п’яти років життя дитини виник після широкомасштабних досліджень, які показали, що роки формування особистості дитини можуть вплинути на її поведінку та емоції в дорослому віці.