Принц Вільям та принцеса Кейт / © Getty Images

Реклама

Коли вчора ввечері принц і принцеса Уельські вийшли на зелену доріжку і позували перед публікою і фотографами, принц обійняв свою дружину за талію, а вона ненароком опустила свою руку на сідниці майбутнього короля. Цей кадр миттєво був знято на камери і він розлетівся в соцмережах.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

Такого жесту від принцеси Уельської ніхто не очікував, адже раніше подружжя рідко виявляло ніжні почуття одне до одного на публіці. Але після того, як Кейт повернулася до виконання королівських обов'язків після лікування раку, такі жести від пари стали дедалі частіше демонструватися публічно.

Реклама

Королівські шанувальники тільки радіють таким милим дрібницям, приємно бачити майбутнього короля і королеву такими щасливими і наче знову закоханими.

Реклама

Новини партнерів