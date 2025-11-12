- Дата публікації
Принцеса Кейт порушила традицію під час відвідин Дня пам’яті: що вона зробила
9 листопада, королівська родина Великої Британії взяла участь у параді на День пам’яті і зібралася біля Кенотафа.
Принцеса Уельська була серед членів королівської сім’ї, які відвідали поминальну службу біля Кенотафа у центрі Лондона. Ми звернули увагу, що цього року її чорне пальто від Catherine Walker & Co доповнювала лише одна макова квітка, тоді як у попередні роки на цьому самому заході Кейт завжди носила три маки на знак поваги до загиблих у Першій світовій війні та інших конфліктах.
Таким чином Кетрін у ці вихідні порушила свою традицію, тоді як королева Камілла, що стояла з нею поряд на балконі Міністерства закордонних справ, була з трьома маками на грудях.
У чому сенс саме трьох маків? Вважається, що члени королівської сім’ї носять кілька брошів на честь членів сім’ї, які боролися та загинули на війнах. У прабабусі Кейт було три брати, які загинули на фронті під час Першої світової війни. Принцеса бачила листи предків під час зворушливого візиту до Імперського військового музею 2018 року.
А згідно з іншою теорією — кілька маків на грудях набагато помітніші, ніж один, і, можливо, саме тому Камілла вирішила зробити такий акцент в образі цього року та їхні вбрання з принцесою Уельською було заздалегідь обговорено.
Нагадаємо, у вівторок, 11 листопада, принцеса Кейт представляла родину на панахиді в Меморіалі Збройних сил Національного меморіального дендрарію, де з’явилася в пальті від Catherine Walker на блискавці, а також крислатому капелюсі від бренду Jane Taylor.