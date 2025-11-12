Принцеса Кейт порушила традицію під час відвідин Дня пам’яті: що вона зробила

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська була серед членів королівської сім’ї, які відвідали поминальну службу біля Кенотафа у центрі Лондона. Ми звернули увагу, що цього року її чорне пальто від Catherine Walker & Co доповнювала лише одна макова квітка, тоді як у попередні роки на цьому самому заході Кейт завжди носила три маки на знак поваги до загиблих у Першій світовій війні та інших конфліктах.

Королева Камілла та принцеса Кейт / © Associated Press

Таким чином Кетрін у ці вихідні порушила свою традицію, тоді як королева Камілла, що стояла з нею поряд на балконі Міністерства закордонних справ, була з трьома маками на грудях.

У чому сенс саме трьох маків? Вважається, що члени королівської сім’ї носять кілька брошів на честь членів сім’ї, які боролися та загинули на війнах. У прабабусі Кейт було три брати, які загинули на фронті під час Першої світової війни. Принцеса бачила листи предків під час зворушливого візиту до Імперського військового музею 2018 року.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

А згідно з іншою теорією — кілька маків на грудях набагато помітніші, ніж один, і, можливо, саме тому Камілла вирішила зробити такий акцент в образі цього року та їхні вбрання з принцесою Уельською було заздалегідь обговорено.

Принцеса Уельська Кейт на цій самій службі кілька років тому / © Associated Press

Нагадаємо, у вівторок, 11 листопада, принцеса Кейт представляла родину на панахиді в Меморіалі Збройних сил Національного меморіального дендрарію, де з’явилася в пальті від Catherine Walker на блискавці, а також крислатому капелюсі від бренду Jane Taylor.