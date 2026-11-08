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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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591
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Принцеса Кейт повторно одягнула сукню в горошок і доповнила образ особливими прикрасами Єлизавети II

Британська королівська родина традиційно зібралася у повному складі, щоб відвідати Фестиваль пам’яті в Королівському Альберт-холі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Принцеса Кейт і принц Вільям

Принцеса Кейт і принц Вільям / © Associated Press

Захід відвідали король Чарльз і королева Камілла, які зовсім нещодавно повернулися з туру країнами Карибського басейну, принца та принцеси Уельські, герцогиня Единбурзька, принцеса Анна, герцог і герцогиня Глостерські.

Британська королівська родина / © Associated Press

Британська королівська родина / © Associated Press

Фестиваль пам’яті, організований Королівським британським легіоном, проводиться для вшанування служби та самопожертви військовослужбовців збройних сил Великої Британії та країн Співдружності — як тих, хто служить нині, так і тих, хто служив раніше. Зазвичай захід відбувається за день до Неділі пам’яті. Серед особливих моментів цьогорічної церемонії було вшанування 15-ї річниці операції TELIC, яка проводилася під час війни в Іраку. Загалом під час цих військових операцій загинули 179 британських солдатів. Під час заходу також зачитали зворушливі листи, які військовослужбовці надсилали додому з Іраку.

Цього року принцеса Кетрін обрала просту, але елегантну мідісукню зі складками та принтом у горошок від Alessandra Rich. Раніше вона вже з’являлася в цьому вбранні 2022 року на поминальній службі за принцом Філіпом. Образ Її Високості доповнила брошка Ірландської гвардії.

Макова брошка, створена Іззі Ейджер із компанії Lock & Co, була виготовлена вручну з шовку, скла та інших натуральних матеріалів. Також Кетрін одягнула діамантові сережки Diamond Orbital Pendant Earrings, відомі також як діамантові сережки-підвіски покійної королеви Єлизавети II. Про історію цих прикрас відомо небагато, окрім того, що королева носила їх кілька разів протягом свого правління, а 2016 року передала Кетрін.

Принцеса Кейт і принц Вільям / © Associated Press

Принцеса Кейт і принц Вільям / © Associated Press

Принцеса доповнила образ широким чорним поясом з пряжкою, колготками та лаковими туфлями з гострим мисом. У руці вона тримала невеликий чорний клатч, який гармонійно вписався у ансамбль.

Принцеса Кейт і принц Вільям / © Associated Press

Принцеса Кейт і принц Вільям / © Associated Press

Кейт і Вільям прийшли цього разу на подію без дітей, хоча минулого року старший син пари, принц Джордж, супроводжував маму на заході.

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