Суспільство
170
2 хв

Принцеса Кейт поєднувала жакет із новими ботильйонами, з’явившись у броварні з Вільямом

Принц та принцеса Уельські відвідали сьогодні кілька заходів у Лондоні.

Ольга Кузьменко
Кейт та Вільям Уельські

Кейт та Вільям Уельські / © Getty Images

Королівське подружжя побувало у броварні Southwark Brewing Company у Лондоні, де вони вчилися розливати пиво, а також Кетрін продемонструвала майстер-клас помішування пива у варильному казані.

Також подружжя приїхало на лондонський ринок Бороу-Маркет, оглянувши прилавки цього культового продуктового місця. Під час цього раніше не анонсованого візиту пара відвідала відзначений нагородами сирний прилавок, кав’ярню, яка допомагає безпритульним, та відому кондитерську.

Кейт та Вільям Уельські / © Getty Images

Кейт та Вільям Уельські / © Getty Images

Принцеса Уельська сьогодні обрала простий, але стильний образ. Вона була в блакитній сорочці "Boyfriend" від WNU (With Nothing Underneath), сірому однобортному картатому жакеті Catherine Walker світло-сірого кольору, прямих штанях зі стрілками і взула низькі ботильйони від Jimmy Choo на стійкому підборі.

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Доповнила образ Кейт чорним шкіряним поясом із золотою пряжкою і поклала своє каштанове волосся у вільні хвилі. На її обличчі був легкий макіяж, нігті вона залишила без покриття, а на пальці виблискувало кілька кілець.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Також Уельські сьогодні мають візит на рятувальну станцію Королівської національної рятувальної служби. Чекаємо на свіжі фотографії.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Нагадаємо, вчора мама Кейт — Керол Міддлтон — з’явилася на кінних перегонах у Челтнемі в капелюсі доньки та з сумкою Birkin, яка виявилася новинкою в її скромному раніше гардеробі.

170
