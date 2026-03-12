Принцеса Кейт поєднувала жакет із новими ботильйонами, з’явившись у броварні з Вільямом

Кейт та Вільям Уельські / © Getty Images

Королівське подружжя побувало у броварні Southwark Brewing Company у Лондоні, де вони вчилися розливати пиво, а також Кетрін продемонструвала майстер-клас помішування пива у варильному казані.

Також подружжя приїхало на лондонський ринок Бороу-Маркет, оглянувши прилавки цього культового продуктового місця. Під час цього раніше не анонсованого візиту пара відвідала відзначений нагородами сирний прилавок, кав’ярню, яка допомагає безпритульним, та відому кондитерську.

Принцеса Уельська сьогодні обрала простий, але стильний образ. Вона була в блакитній сорочці "Boyfriend" від WNU (With Nothing Underneath), сірому однобортному картатому жакеті Catherine Walker світло-сірого кольору, прямих штанях зі стрілками і взула низькі ботильйони від Jimmy Choo на стійкому підборі.

Доповнила образ Кейт чорним шкіряним поясом із золотою пряжкою і поклала своє каштанове волосся у вільні хвилі. На її обличчі був легкий макіяж, нігті вона залишила без покриття, а на пальці виблискувало кілька кілець.

Також Уельські сьогодні мають візит на рятувальну станцію Королівської національної рятувальної служби. Чекаємо на свіжі фотографії.

