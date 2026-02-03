Принцеса Кейт приїхала на текстильну фабрику в яскравому пальті та з новою зачіскою

Принцеса Кейт / © Getty Images

Кетрін провела день в Уельсі, відвідуючи текстильні підприємства, щоб відзначити спадщину, творчість та майстерність валлійських виробників текстилю. Принцеса, яка давно захоплюється важливістю британської текстильної промисловості, була одягнена у темно-зелені штани та водолазку до тону, а поверх них — ефектне помаранчеве вовняне пальто з принтом.

Відео в Instagram сторіз опублікував палац.

© Instagram принца і принцеси Уельских

Довге каштанове волосся Кейт було укладене в нову красиву зачіску і було наполовину зібране, наполовину розпущене, а образ доповнював класичний денний макіяж.

Сьогодні принцеса сподівається привернути увагу до унікальних навичок та традицій британської текстильної промисловості. Вона вже відвідала фабрику Melin Tregwynt, де тчуть традиційні валлійські візерунки, яка працює від 1841 року і продовжує ткати до цього дня, надаючи робочі місця більш ніж 40 місцевим жителям. Вважається, що пальто принцеси Уельської було пошито на замовлення з тканини, виготовленої на фабриці, що надає вбранню глибокий колорит цього місця і традицій.

Принцеса Кейт / © Getty Images

