Принцеса Кейт розповіла, чим займалася з дітьми на літніх канікулах

Принцеса Уельська з дітьми Джорджем і Луї / © Associated Press

Реклама

Відвідуючи раніше цього тижня Жіночий інститут у Саннінгдейлі в третю річницю від дня смерті королеви Єлизавети II, Кетрін поділилася з публікою трохи тим, як вони з дітьми провели літні канікули.

Принцеса розповіла, що під час літніх канікул вона та діти «займалися рукоділлям у кожному куточку будинку», і розповіла жінкам про своє бджільництво, а також про важливість «творчості та рукоділля», особливо в контексті проведення спільного часу з дітьми.

Вільям і Кейт під час візиту до організації / © Getty Images

Кейт, яка вивчала історію мистецтв в Університеті Сент-Ендрюс, славиться своїми художніми здібностями та любить займатися декоративно-ужитковим мистецтвом, — пише журнал Hello!.

Реклама

Також не секрет, що принцеса дуже зосереджена на тому, щоб її діти якомога більше часу проводили на свіжому повітрі. В одному зі своїх рідкісних інтерв’ю подкасту «Щаслива мама, щаслива дитина» у лютому 2020 року Кейт сказала, що вона почувається щасливою у моменти, коли: «Я зі своєю сім’єю на вулиці у сільській місцевості, і ми всі брудні».