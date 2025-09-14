ТСН у соціальних мережах

Принцеса Кейт розповіла, чим займалася з дітьми на літніх канікулах

Троє дітей принца та принцеси Уельських повернулися до своїх класів у підготовчій школі Ламбрук у Беркширі раніше цього тижня після шкільних канікул.

Принцеса Уельська з дітьми Джорджем та Луї

Принцеса Уельська з дітьми Джорджем і Луї / © Associated Press

Відвідуючи раніше цього тижня Жіночий інститут у Саннінгдейлі в третю річницю від дня смерті королеви Єлизавети II, Кетрін поділилася з публікою трохи тим, як вони з дітьми провели літні канікули.

Принцеса розповіла, що під час літніх канікул вона та діти «займалися рукоділлям у кожному куточку будинку», і розповіла жінкам про своє бджільництво, а також про важливість «творчості та рукоділля», особливо в контексті проведення спільного часу з дітьми.

Вільям і Кейт під час візиту до організації / © Getty Images

Вільям і Кейт під час візиту до організації / © Getty Images

Кейт, яка вивчала історію мистецтв в Університеті Сент-Ендрюс, славиться своїми художніми здібностями та любить займатися декоративно-ужитковим мистецтвом, — пише журнал Hello!.

Також не секрет, що принцеса дуже зосереджена на тому, щоб її діти якомога більше часу проводили на свіжому повітрі. В одному зі своїх рідкісних інтерв’ю подкасту «Щаслива мама, щаслива дитина» у лютому 2020 року Кейт сказала, що вона почувається щасливою у моменти, коли: «Я зі своєю сім’єю на вулиці у сільській місцевості, і ми всі брудні».

Принцеса Кейт та принц Вільям з дітьми / © Getty Images

Принцеса Кейт та принц Вільям з дітьми / © Getty Images

