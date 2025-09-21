Принцеса Кейт розповіла про кумедне нове хобі її сина Луї, під час прогулянки з Меланією Трамп

Принцеса Кейт і Меланія Трамп / © Associated Press

Принцеса Уельська та перша леді приєдналися до членів програми «Білки» скаутів у садах Фрогмор.

Під час прогулянки, поки принцеса Кейт та Меланія проводили час із групою дітей, Кетрін поділилася інформацією про те, чим зараз захоплений її молодший син — принц Луї.

Принцеса Кейт і Меланія Трамп під час прогулянки / © Associated Press

Кейт розповіла групі, що у Луї з’явилося незвичайне хобі: він одержимий колекціонуванням каштанів, які, за її словами, вона знаходить «по всьому будинку», пише Mirror. «Ми постійно знаходимо кінські каштани в шафах, у його ліжку — кінські каштани всюди!» — розповіла Кейт додавши, що він навіть кладе кінські каштани у свої іграшкові вантажівки, щоб грати з ними.

Кейт вже не раз давала зрозуміти, що найбільше їй подобається проводити час із сім’єю, коли вони на природі, де всі вони жахливо брудні». Тож підозрюємо, що хобі принца Луї принцеса підтримує, адже воно також пов’язане із прогулянками.