Суспільство
40
1 хв

Принцеса Кейт розповіла про захоплення своєї дочки — принцеси Шарлотти

Принцеса Уельська поділилася цікавою деталлю про дитинство своєї дочки принцеси Шарлотти під час нещодавньої появи на публічному заході.

Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт відвідала організацію Home-Start Oxford, яка підтримує сім’ї з маленькими дітьми. Під час цього візиту Кейт взяла участь у занятті «Залишайся і грай» із групою дітей і, спілкуючись з батьками, розповіла про улюблені захоплення своєї доньки — 10-річної принцеси Шарлотти.

«Кейт говорила, що Шарлотта любить проводити час на свіжому повітрі, займатися різними видами діяльності і створювати щось нове», — розповіла одна з мам, яка на заході спілкувалася з принцесою Кейт, пише журнал Hello!. Також вона сказала, що Кетрін говорила про те, як швидко ростуть її діти, а також про те, що чим вони брудніші на прогулянці, тим веселіше проходить така прогулянка.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Крім того, раніше батько Шарлотти — принц Вільям — розповідав олімпійській бігунню Кілі Годжкінсон під час їхньої зустрічі у Віндзорському замку, що його 10-річна дочка займається бігом на короткі дистанції (400 метрів), а також бігом із бар’єрами. Схоже, Шарлотта росте спортивною дівчинкою.

Принцеса Кейт із дочкою Шарлоттою / © Associated Press

40
