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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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289
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Принцеса Кейт сяяла на державному бенкеті в чарівній сукні та улюбленій тіарі

Принц та принцеса Уельські відвідали вчора ввечері державний бенкет на честь султана Омана Хайсама бен Таріка у Віндзорському замку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц і принцеса Уельські

Принц і принцеса Уельські / © Associated Press

Кетрін цього вечора була одягнена в жовту сукню від Elie Saab зі струмливим підолом і кейпнакидкою, доповнену її улюбленим королівським головним убором: тіарою «Вузлики кохання» принцеси Діани. Кейт одягала цю тіару вже неодноразово від моменту своєї першої появи 2015 року на багато державних бенкетів.

Серед її аксесуарів були також Орден Королівської родини короля Чарльза (значок з портретом монарха) та стрічка, і зірка Королівського Вікторіанського ордену. Принцеса Уельська також носила сережки та браслет, що належали покійній королеві Єлизаветі II. У руках у принцеси був блискучий клатч, а ось взуття за довгою струмливою сукнею було не видно.

Принц і принцеса Уельські / © Associated Press

Принц і принцеса Уельські / © Associated Press

Державний бенкет проходив у залі Святого Георгія у Віндзорському замку, як і багато інших державних візитів до Великої Британії останнім часом.

Хоча традиційним місцем проведення таких заходів є Букінгемський палац у Лондоні, нині він перебуває на реконструкції.

Принц і принцеса Уельські / © Associated Press

Принц і принцеса Уельські / © Associated Press

Наприкінці вечора Уельські поділилися відео з бенкету у своєму офіційному Instagram.

Принц і принцеса Уельські / © Instagram принца і принцеси Уельских

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