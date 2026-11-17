Принц Вільям, принцеса Кейт та актриса Сімон Ешлі / © Getty Images

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Обидві жінки обрали синій колір для вбрання і сиділи поруч на заході.

Зустріч відбулася у Музеї рішень у межах церемонії, присвяченої молодим людям, які працюють над пошуком вирішення екологічних проблем у своїх спільнотах. Кейт і принц Вільям взяли участь у заході разом із кількома послами програми Earthshot, зокрема Сімон Ешлі.

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Принц Вільям, принцеса Кейт і актриса Сімон Ешлі / © Associated Press

Для цього випадку принцеса Уельська одягла волошковий костюм від Габріели Герст, який вона вперше продемонструвала цього літа на Вімблдоні. Кейт доповнила образ сумкою Dior Cigale, спеціально розробленою для неї Джонатаном Андерсоном та виготовленою з використанням традиційних індійських ремісничих технік.

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Принцеса Кейт / © Getty Images

31-річна Сімон Ешлі, зі свого боку, також обрала схожий колір. На ній була сукня британського бренду Self-Portrait у рубчик з довгими рукавами, круглим вирізом і розкльошеною плісированою спідницею з ажурним оздобленням по нижньому краю.

Головним акцентом сукні були об'ємні круглі аплікації-брошки з перлин і кристалів, що рівномірно прикрашають ліф, рукави та верхню частину спідниці. Волосся зірка зібрала у високий гладкий хвіст із хвилястими пасмами і одягла лаконічні сріблясті сережки-кільця.

Принц Вільям, принцеса Кейт і актриса Сімон Ешлі / © Getty Images

А сьогодні ввечері Кейт та Вільям Уельські сяяли на церемонії у вбранні від індійського кутюр'є.

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