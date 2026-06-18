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Принцеса Кейт та принц Вільям поділилися новим барвистим фото з Королівського Аскота
Принц Вільям та принцеса Кейт приїхали вчора на другий день перегонів Royal Ascot.
Принцеса Уельська обрала для цього виходу яскраве вбрання жовтого кольору від Roksanda і капелюх з широкими крисами. А принц Вільям був у фраку, штанях та капелюсі-циліндрі.
Пізніше цього ж дня Кейт і Вільям поділилися у своєму акаунті в Instagram новим спільним знімком, зробленим під час Королівського Аскоту.
Вони підписали його “Це був чудовий день” та опублікували у Instagram Stories. На фотографії пара мило усміхається позуюючи фотографу на тлі красивих білих дверей.
Нагадаємо другого дня кінних змагань їх відвідали також король Чарльз і королева Камілла, принцеса Анна, мама Кейт - Керол Міддлтон і її невістка Алізе Тевене, а також герцог і герцогиня Единбурзькі.