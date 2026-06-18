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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
157
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Кейт та принц Вільям поділилися новим барвистим фото з Королівського Аскота

Принц Вільям та принцеса Кейт приїхали вчора на другий день перегонів Royal Ascot.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кейт та Вільям Уельські

Кейт та Вільям Уельські / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принцеса Уельська обрала для цього виходу яскраве вбрання жовтого кольору від Roksanda і капелюх з широкими крисами. А принц Вільям був у фраку, штанях та капелюсі-циліндрі.

Пізніше цього ж дня Кейт і Вільям поділилися у своєму акаунті в Instagram новим спільним знімком, зробленим під час Королівського Аскоту.

Кейт та Вільям Уельські / © Instagram принца і принцеси Уельских

Кейт та Вільям Уельські / © Instagram принца і принцеси Уельских

Вони підписали його “Це був чудовий день” та опублікували у Instagram Stories. На фотографії пара мило усміхається позуюючи фотографу на тлі красивих білих дверей.

Нагадаємо другого дня кінних змагань їх відвідали також король Чарльз і королева Камілла, принцеса Анна, мама Кейт - Керол Міддлтон і її невістка Алізе Тевене, а також герцог і герцогиня Единбурзькі.

Керол Міддлтон та Алізе Тевене / © Getty Images

Керол Міддлтон та Алізе Тевене / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
157
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