Принцеса Кейт у костюмі Victoria Beckham: як британська дизайнерка оцінила вибір майбутньої королеви

Принцеса Кейт та Вікторія Бекхем / © Associated Press

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Кейт приїхала вручати премію королеви Єлизавети II British Fashion Council British Design за британський дизайн у лондонській студії 180 Studios, а вибір вбрання став тонким проявом підтримки Вікторії Бекхем на тлі лютої ворожнечі в її сім’ї.

Кейт з’явилася на церемонії в оливковому костюмі Victoria Beckham, під жакет одягла білу блузку з рюшами від Knatchbull і взута туфлі-човники зі шкіри від Ralph Lauren, доповнивши образ сережками-висячками з перлинами і заручальною каблучкою з сапфіром. У Кейт було розпущене волосся, а на обличчі був класичний макіяж.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Вартість такого костюма складає 1340 фунтів стерлінгів (1779 доларів).

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Вікторія Бекхем також є володаркою премії королеви Єлизавети ІІ за британський дизайн.

Джерело, близьке до Бекхемів висловилося, заявивши, що вони вважають «справді чудовим» рішення принцеси Кейт підтримати люксовий бренд.

Принцеса Кейт / © Associated Press

«Принцеса Уельська вже носила вбрання від Вікторії, і дуже добре бачити, що вона знову носить одне із них, особливо враховуючи, що вбрання не було подароване, а було її власним рішенням одягнути його», цитує слова джерела express.co.uk. «Обидві пари підтримують благодійні організації одне одного, а Девід та Вільям також є друзями, тому між ними панує велика взаємна повага».

Девід Бекхем і принц Вільям / © Getty Images

Вихід принцеси Кейт у світ відбувся після нещодавніх повідомлень про сумну ворожнечу між Вікторією і Девідом Бекхемом, а також їхнім старшим сином Брукліном та його дружиною Ніколою Пельтц.

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Девід та Вікторія Бекхем / © Associated Press

Відомо, що на початку цього місяця сім’я легенди футболу святкувала 50-річчя, а Брукліна, як повідомляється, на святкуванні не було Вікторія була «розбита горем» через сварку зі своєю невісткою — Ніколою Пельтц, яка вийшла заміж за Брукліна 2022 року.

Бруклін та Нікола Пельтц Бекхем / © Associated Press

Також днями у західних ЗМІ з’явилася інформація, що принц Гаррі та Меган Маркл запрошували Брукліна та Ніколу на вечерю у свій будинок у Монтесіто.