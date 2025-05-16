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Принцеса Кейт у костюмі Victoria Beckham: як британська дизайнерка оцінила вибір майбутньої королеви
Нещодавно принцеса Уельська з’явилася на публічному заході у костюмі від Вікторії Бекхем.
Кейт приїхала вручати премію королеви Єлизавети II British Fashion Council British Design за британський дизайн у лондонській студії 180 Studios, а вибір вбрання став тонким проявом підтримки Вікторії Бекхем на тлі лютої ворожнечі в її сім’ї.
Кейт з’явилася на церемонії в оливковому костюмі Victoria Beckham, під жакет одягла білу блузку з рюшами від Knatchbull і взута туфлі-човники зі шкіри від Ralph Lauren, доповнивши образ сережками-висячками з перлинами і заручальною каблучкою з сапфіром. У Кейт було розпущене волосся, а на обличчі був класичний макіяж.
Вартість такого костюма складає 1340 фунтів стерлінгів (1779 доларів).
Вікторія Бекхем також є володаркою премії королеви Єлизавети ІІ за британський дизайн.
Джерело, близьке до Бекхемів висловилося, заявивши, що вони вважають «справді чудовим» рішення принцеси Кейт підтримати люксовий бренд.
«Принцеса Уельська вже носила вбрання від Вікторії, і дуже добре бачити, що вона знову носить одне із них, особливо враховуючи, що вбрання не було подароване, а було її власним рішенням одягнути його», цитує слова джерела express.co.uk. «Обидві пари підтримують благодійні організації одне одного, а Девід та Вільям також є друзями, тому між ними панує велика взаємна повага».
Вихід принцеси Кейт у світ відбувся після нещодавніх повідомлень про сумну ворожнечу між Вікторією і Девідом Бекхемом, а також їхнім старшим сином Брукліном та його дружиною Ніколою Пельтц.
Відомо, що на початку цього місяця сім’я легенди футболу святкувала 50-річчя, а Брукліна, як повідомляється, на святкуванні не було Вікторія була «розбита горем» через сварку зі своєю невісткою — Ніколою Пельтц, яка вийшла заміж за Брукліна 2022 року.
Також днями у західних ЗМІ з’явилася інформація, що принц Гаррі та Меган Маркл запрошували Брукліна та Ніколу на вечерю у свій будинок у Монтесіто.