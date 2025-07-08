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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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166
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Принцеса Кейт у луку від Dior: разом із чоловіком принцем Вільямом вона зустріла президентське подружжя Франції

Принц і принцеса Уельські вітають президента Франції Еммануеля Макрона та першу леді Бріжит Макрон, які прибули з державним візитом до Великої Британії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт та Вільям Уельські

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Подружжя Уельських зустріло французьких гостей на базі ВПС Нортголт, перш ніж вирушити з ними до Віндзору, де на них чекає урочистий прийом від короля Чарльза та королеви Камілли.

Кетрін з’явилася біля трапу літака в жакеті Christian Dior і спідниці міді такого самого кольору, і в капелюсі від Jess Collett. Принцеса доповнила образ сережками з перлами, що належали раніше принцесі Діані, перлинним намистом з колекції покійної королеви Єлизавети II. Взута Кейт була у бежеві замшеві туфлі-човники на підборах, а в руках тримала маленький прямокутний клатч.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям обрав для урочистого моменту темно-синій костюм, білу сорочку та синю краватку в цятку.

Президент Франції Еммануель Макрон і перша леді Бріжит Макрон пізніше зустрінуться з монаршим подружжям Великої Британії у Віндзорському замку, на них також чекає королівський салют у Гоум-парку та Тауері, відвідування виставки експонатів, пов’язаних з Францією та урочистий банкет увечері.

Бріжит Макрон та принцеса Уельська / © Associated Press

Бріжит Макрон та принцеса Уельська / © Associated Press

А завтра пан і пані Макрон вирушать до Лондона, щоб побачити Могилу Невідомого солдата у Вестмінстерському абатстві, відвідати Вестмінстерський палац, де французький лідер виступить перед парламентарями у Королівській галереї, а також зустрінеться з лідерами опозиції у Ланкастер-гаусі.

Бріжит Макрон, Еммануель Макрон і принцеса Кейт і принц Вільям / © Associated Press

Бріжит Макрон, Еммануель Макрон і принцеса Кейт і принц Вільям / © Associated Press

Бріжит Макрон, Еммануель Макрон і принцеса Кейт і принц Вільям / © Associated Press

Бріжит Макрон, Еммануель Макрон і принцеса Кейт і принц Вільям / © Associated Press

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