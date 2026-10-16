Принцеса Кейт у скромному луку записала нове відео на природі та поділилася їм

Принцеса Кейт / © Instagram принца і принцеси Уельских

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Фотограф Джош Шиннер зобразив Кетрін усміхненою на камеру в лісистій місцевості в куртці кольору гакі поверх светра з візерунком. Фотографії були зроблені через запуск нової частини її ключового проєкту, спрямованого на підтримку найменших членів суспільства.

Принцеса Кейт доручила своєму фонду вивчити, як світ природи може допомогти покращити психічний добробут дітей у перші роки життя, а також тих, хто піклується про них. У рамках нового проєкту її Центр раннього розвитку дітей співпрацюватиме з маєтком її чоловіка, принца Вільяма, – герцогством Корнуолл.

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Цього ж дня, коли були зроблені ці знімки та відео, принц Гаррі та Меган Маркл вирушили до Ноттінгему для участі у низці благодійних заходів. А Вільям і Кейт Уельські непомітно вирушили в Нанследан, Ньюквей, Корнуолл, де стартували ініціативи принцеси Уельської.

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Принцеса записала відеозвернення, в якому виклала свою точку зору.

«Нові наукові дослідження дедалі частіше показують, наскільки важливою є природа для нашого психологічного та фізіологічного добробуту», — сказала вона у відео, опублікованому на сторінці Кенсінгтонського палацу в Instagram.

"Природа - це незвичайне середовище для всіх нас, і в наш час технологій і цифрових технологій проводити час на свіжому повітрі стало як ніколи важливо", - додала вона.

Принцеса Уельська Кейт / © Instagram принца і принцеси Уельских

«Цей проєкт присвячений вивченню того, як природа, творчість та взаємини можуть найкращим чином сприяти здоровому розвитку немовлят та маленьких дітей. Ми вважаємо, що цілісний підхід до розвитку дитини є дуже важливим, і природа стає чудовим місцем для вивчення того, як ми можемо успішно розвивати соціальні та емоційні навички, що лежать в основі здоров'я та добробуту протягом усього життя», — продовжила Кейт.

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«Я сподіваюся, що завдяки цьому практичному дослідженню, заснованому на взаємодії з природою, ми зможемо створити сприятливе середовище, яке зробить природу доступнішою, приносячи користь немовлятам, маленьким дітям та їхнім сім'ям по всій Великій Британії».

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