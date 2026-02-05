- Дата публікації
Принцеса Кейт у стриманому образі і з принцом Вільямом зустрілися з архієпископом Кентерберійським
Принц і принцеса Уельські провели свою першу офіційну зустріч із архієпископом Кентерберійським — Сарою Маллаллі, яка стала першою жінкою на цій посаді.
Раніше вони вже зустрічалися з Сарою Маллаллі, коли вона обіймала посаду єпископа Лондона, але це перша їхня зустріч відтоді, як вона стала першою жінкою, яка обійняла найвищу посаду в Церкві Англії.
Пані Сара, якій 63 роки, 106-й архієпископ Кентерберійський, буде офіційно призначена на цю посаду в Кентерберійському соборі 25 березня, у свято Благовіщення. Архієпископ Кентерберійський — найстарший єпископ і духовний лідер Церкви та всесвітньої англіканської спільноти.
Принцеса Кетрін приїхала на зустріч у коричневій довгій сукні з поясом на талії, поверх неї одягла чорне пальто і взула чорні туфлі-човники із замші. Образ принцеси Уельської доповнили сережки Cartier Trinity — одні з її улюблених — і золота прикраса із серцем на шиї. Волосся Кетрін було розпушене і укладене на бік гарними хвилями, а макіяж на обличчі виконаний у натуральних відтінках.
Принц Вільям одягнув темно-синій класичний костюм, білу сорочку та чорну тонку краватку.
А вчора, нагадаємо, зустріч із архієпископом провів король Чарльз. Вона відбулася у Букінгемському палаці у Лондоні.
«Для мене було великою честю віддати шану Його Величності Королю у Букінгемському палаці.
Я дякую Його Величності за його глибоку християнську віру, проявлену в його житті, присвяченому служінню нашій країні та Співдружності. Сьогодні я усвідомлюю, що віддала шану покійній матері короля, королеві Єлизаветі II, коли стала єпископом Лондона.
Я вдячна йому за підтримку Церкви Англії, і тепер я починаю це нове служіння архієпископом Кентерберійським», — сказала пані Маллаллі.