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Принцеса Кейт у стильному тренчі від Burberry зіграла у хокей на траві
Принцеса Уельська продемонструвала свої чудові спортивні навички під час поїздки з принцом Вільямом до Шотландії.
Подружжя зустрілося з представниками основної та молодіжної команд клубу під час відвідин клубу шинті Bute Shinty Club у Ротесеї в рамках королівського візиту на острів Б'ют.
Пара спробувала свої сили в цьому виді спорту, схожому на хокей на траві, а також взяла участь у прибиранні пляжу в затоці Еттрік і заглянула до пабу Anchor Tavern, що належить місцевій спільноті.
Принцеса Уельська, яка раніше багато займалася спортом, особливо у студентські роки, продемонструвала навички публіці, що зібралася. Вона не стала перевзуватися, а грала в чоботях челсі із замші та одягнена в плащ Burberry та джинси Holland Cooper шоколадного кольору своєї улюбленої моделі скіні.
Її образ також доповнював ремінь Maison Hotel та золоті сережки були у вухах від улюбленого бренду Kiki McDonough.
Раніше ми показували, як Кейт та Вільям прибули з візитом у місто Ротсей у Шотландії, і як вибрали схожі образи для цього виходу.