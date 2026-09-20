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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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84
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1 хв

Принцеса Кейт у стильному тренчі від Burberry зіграла у хокей на траві

Принцеса Уельська продемонструвала свої чудові спортивні навички під час поїздки з принцом Вільямом до Шотландії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Подружжя зустрілося з представниками основної та молодіжної команд клубу під час відвідин клубу шинті Bute Shinty Club у Ротесеї в рамках королівського візиту на острів Б'ют.

Пара спробувала свої сили в цьому виді спорту, схожому на хокей на траві, а також взяла участь у прибиранні пляжу в затоці Еттрік і заглянула до пабу Anchor Tavern, що належить місцевій спільноті.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська, яка раніше багато займалася спортом, особливо у студентські роки, продемонструвала навички публіці, що зібралася. Вона не стала перевзуватися, а грала в чоботях челсі із замші та одягнена в плащ Burberry та джинси Holland Cooper шоколадного кольору своєї улюбленої моделі скіні.

Її образ також доповнював ремінь Maison Hotel та золоті сережки були у вухах від улюбленого бренду Kiki McDonough.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Раніше ми показували, як Кейт та Вільям прибули з візитом у місто Ротсей у Шотландії, і як вибрали схожі образи для цього виходу.

/ © Associated Press

© Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

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