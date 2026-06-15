Принцеса Кейт та герцогиня Софі / © Getty Images

Реклама

Принцеса Уельська Кетрін прибула разом із герцогинею Единбурзькою Софі і обидві просто сяяли в розкішних луках, стоячи на ґанку каплиці Святого Георгія, традиційному місці для спостереження за процесією дам і лицарів Ордену Підв'язки на території Віндзорського замку.

Кейт та Софі не є членами Ордену. Орден Підв'язки - найстаріший і вищий лицарський орден у Великій Британії, лицарі якого обираються на знак визнання їхніх заслуг перед суспільством.

Принцеса Кейт і герцогиня Софі / © Getty Images

Ця подія у королівському календарі знаменує початок напруженого тижня для королівської сім'ї, адже завтра стартують кінні перегони Royal Ascot.

Реклама

Принцеса Уельська приїхала у сукні-пальті кольору вершкового масла на ґудзиках, доповнивши її крислатим капелюхом і замшевими туфлями-човниками на підборах, а також прямокутним клатчем. Довге волосся Кейт було розпущене, на обличчі макіяж, а вухах діамантові сережки у вигляді дубового листя, ті самі, які принцеса носила на своєму весіллі 2011 року з принцом Вільямом.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Софі обрала для виходу білу максісукню з квітковим принтом і глибоким V-подібним вирізом, на голові у неї був також широкий капелюх з декором, а в руках вона тримала хустку. Взула Софі кремові туфлі-човники зі шкіри, прикрашені перлинами. Образ її доповнювали діамантові квіткові сережки та ланцюжок із хрестом на шиї.

У процесії сьогодні беруть участь кілька членів королівської родини, зокрема король Чарльз і королева Камілла, принцеса Анна і герцог Единбурзький.

Служба Ордену Підв'язки у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку / © Getty Images

Новини партнерів