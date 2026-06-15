ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
2 хв

Принцеса Кейт у сукні кольору вершкового масла, а герцогиня Софі – у квітковому вбранні: пані на службі Ордену Підв'язки

Сьогодні вдень члени британської королівської родини були присутні на щорічній церемонії нагородження Орденом Підв'язки у Віндзорському замку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принцеса Кейт та герцогиня Софі

Принцеса Кейт та герцогиня Софі / © Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін прибула разом із герцогинею Единбурзькою Софі і обидві просто сяяли в розкішних луках, стоячи на ґанку каплиці Святого Георгія, традиційному місці для спостереження за процесією дам і лицарів Ордену Підв'язки на території Віндзорського замку.

Кейт та Софі не є членами Ордену. Орден Підв'язки - найстаріший і вищий лицарський орден у Великій Британії, лицарі якого обираються на знак визнання їхніх заслуг перед суспільством.

Принцеса Кейт і герцогиня Софі / © Getty Images

Принцеса Кейт і герцогиня Софі / © Getty Images

Ця подія у королівському календарі знаменує початок напруженого тижня для королівської сім'ї, адже завтра стартують кінні перегони Royal Ascot.

Принцеса Уельська приїхала у сукні-пальті кольору вершкового масла на ґудзиках, доповнивши її крислатим капелюхом і замшевими туфлями-човниками на підборах, а також прямокутним клатчем. Довге волосся Кейт було розпущене, на обличчі макіяж, а вухах діамантові сережки у вигляді дубового листя, ті самі, які принцеса носила на своєму весіллі 2011 року з принцом Вільямом.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Софі обрала для виходу білу максісукню з квітковим принтом і глибоким V-подібним вирізом, на голові у неї був також широкий капелюх з декором, а в руках вона тримала хустку. Взула Софі кремові туфлі-човники зі шкіри, прикрашені перлинами. Образ її доповнювали діамантові квіткові сережки та ланцюжок із хрестом на шиї.

У процесії сьогодні беруть участь кілька членів королівської родини, зокрема король Чарльз і королева Камілла, принцеса Анна і герцог Единбурзький.

Служба Ордену Підв'язки у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку / © Getty Images

Служба Ордену Підв'язки у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie