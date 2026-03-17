Принцеса Кейт в елегантному зеленому пальті з поясом відвідала парад на честь Дня Святого Патріка

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Кетрін була призначена полковником Ірландської гвардії 2022 року після сходження на престол короля Чарльза, змінивши принца Вільяма, який обіймав цю посаду від 2011 року. 44-річна принцеса Уельська регулярно відвідувала заходи на честь Дня Святого Патріка за участю Ірландської гвардії від 2012 року, часто разом зі своїм чоловіком, принцом Вільямом, який раніше служив полковником Ірландської гвардії та носив яскраво-червону форму підрозділу на своєму королівському весіллі.

Наслідуючи традиції, принцеса Кейт вручила офіцерам і гвардійцям гілочки конюшини, а також їхньому полковому талісману — ірландському вовкодаву. Захід завершився королівським салютом і парадом, під час якого принцеса Уельська прийняла салют як полковник.

Ірландська гвардія виконує подвійну роль — першокласних піхотинців, що спеціалізуються на бойових діях на передовій, а також особистої церемоніальної охорони монарха, пише журнал People. Гвардійців часто можна побачити під час охорони Букінгемського палацу та Віндзорського замку.

Одягнена сьогодні принцеса була в довге зелене пальто Alexander McQueen з поясом на талії, взута в чорні замшеві чоботи на високому підборі з колекції Ralph Lauren. На ній були сережки зі смарагдами та діамантами Asprey London та мініатюрний капелюх Gina Foster, який вона уже неодноразово носила, а на руках — рукавички з мериносової вовни Cornelia James.

Нагадаємо, завтра Кейт та Вільям приєднаються до короля Чарльза та королеви Камілли і прийматимуть президента та першу леді Нігерії з державним візитом.