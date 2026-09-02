Принцеса Кейт відмовила шанувальнику у проханні про автограф через суворі королівські правила

Принцеса Уельська / © Associated Press

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Того дня принц і принцеса Уельські потішили доброзичливців у лютому, несподівано зупинившись, щоб привітати їх під зливою під час візиту до Поуїсу напередодні Дня Святого Давида.

Тоді пара провела 25 хвилин, незважаючи на зливу, спілкуючись із прихильниками, зокрема і з дітьми, які дарували їм букети квітів та малюнки, намальовані від руки. Кейт та Вільям із задоволенням позували для фотографій та селфі з тими, хто хотів з ними познайомитися.

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Принцеса Уельська / © Associated Press

Один шанувальник підійшов до принцеси Кейт і спробував простягнути їй ручку та папір, запитавши, чи не хоче вона дати автограф. Вона ввічливо відмовилася, сказавши: «Вибачте, я не можу нічого підписувати. Але я можу потиснути вам руку». Натомість вони коротко обнялися, після чого Кетрін сфотографувалася з ним, пише Mirror.

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Це не перший випадок, коли Кейт посилається на правило, що забороняє підписувати документи під час виконання офіційних обов'язків. Ще 2023 року на виставці квітів у Челсі вона прогулювалася територією разом із групою школярів. У якийсь момент Кейт та діти вирушили дослідити сад Королівського ентомологічного товариства, намагаючись визначити комах та роблячи замальовки того, що вони знайшли.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Бажаючи забрати додому пам'ятний сувенір, деякі діти попросили принцесу підписати їхні малюнки. Вона сказала їм: «Мене звуть Кетрін. Мені не можна писати свій підпис, це просто одне із правил». І не бажаючи залишати дітей без пам'ятного подарунка, вона намалювала для них кілька малюнків – серед них квітка, дерево та ставок, захований серед рослин.

Нагадаємо, королівська родина не хоче, щоб підроблені підписи її членів поширювалися, саме тому її членам не можна давати автографи.

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