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Принцеса Кейт відмовила шанувальнику у проханні про автограф через суворі королівські правила
Принцеса Уельська ввічливо відмовила шанувальнику у проханні про автограф під час прогулянки Уельсом і все через те, що згідно з королівським протоколом, принцеса не має права давати автографи.
Того дня принц і принцеса Уельські потішили доброзичливців у лютому, несподівано зупинившись, щоб привітати їх під зливою під час візиту до Поуїсу напередодні Дня Святого Давида.
Тоді пара провела 25 хвилин, незважаючи на зливу, спілкуючись із прихильниками, зокрема і з дітьми, які дарували їм букети квітів та малюнки, намальовані від руки. Кейт та Вільям із задоволенням позували для фотографій та селфі з тими, хто хотів з ними познайомитися.
Один шанувальник підійшов до принцеси Кейт і спробував простягнути їй ручку та папір, запитавши, чи не хоче вона дати автограф. Вона ввічливо відмовилася, сказавши: «Вибачте, я не можу нічого підписувати. Але я можу потиснути вам руку». Натомість вони коротко обнялися, після чого Кетрін сфотографувалася з ним, пише Mirror.
Це не перший випадок, коли Кейт посилається на правило, що забороняє підписувати документи під час виконання офіційних обов'язків. Ще 2023 року на виставці квітів у Челсі вона прогулювалася територією разом із групою школярів. У якийсь момент Кейт та діти вирушили дослідити сад Королівського ентомологічного товариства, намагаючись визначити комах та роблячи замальовки того, що вони знайшли.
Бажаючи забрати додому пам'ятний сувенір, деякі діти попросили принцесу підписати їхні малюнки. Вона сказала їм: «Мене звуть Кетрін. Мені не можна писати свій підпис, це просто одне із правил». І не бажаючи залишати дітей без пам'ятного подарунка, вона намалювала для них кілька малюнків – серед них квітка, дерево та ставок, захований серед рослин.
Нагадаємо, королівська родина не хоче, щоб підроблені підписи її членів поширювалися, саме тому її членам не можна давати автографи.