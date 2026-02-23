Принцеса Кейт вперше за три роки відвідала церемонію BAFTA і зачарувала всіх своєю красою

Принцеса Кейт / © Associated Press

Реклама

Кетрін, принцеса Уельська разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом 22 лютого відвідали 79-ту церемонію вручення премії Британської академії кіномистецтва. Захід традиційно відбувся в Королівському фестивальному залі в Лондоні.

Цей захід, більш відомий широкому загалу як премія BAFTA, — це щорічна церемонія вручення кінопремій, яку проводить Британська академія кіно- і телевізійних мистецтв. Нагороди вручається найкращим повнометражним та документальним фільмам, які були показані в британських кінотеатрах протягом року.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Поява Кетрін привенула на заході особливо багато уваги цього разу, оскільки це була її перша поява на церемонії за три роки. Навіть попри те, що королівська родина зараз перебуває у розпалі грандіозного скандалу, принцеса вкрала усі погляди публіки і зачарувала красою та своїм вишуканим образом.

Реклама

Кейт вкотре довела, що вона найстильніша королівська особа і навіть затьмарила луком багатьох голлівудських зірок. Обрала Її Високість ніжку шифонову сукню від Модного дому Gucci, яка колись була створена для неї на замовлення. Це рожеве романтичне вбрання не нове, і раніше Кейт вже його носила.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Сукня була А-силуета, мала відкриті плечі, глибоке декольте, складки тканини та плісування. Акцентом у вбранні був оксамитовий пояс на талії, який також перегукувався за кольором з оксамитовим піджаком принца Вільяма.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Образ Кетрін доповнила сріблястими туфлями від Oscar de la Renta, клатчем від Prada, діамантовими сережками-люстрами Greville та діамантовим браслетом в стилі ардеко, які раніше належали королеві Єлизаветі. Також розкішною прикрасою луку принцеси стала її зачіска з розкішним довгим волоссям, яке було вкладене у вишукані локони.

Принцеса Кейт / © Associated Press