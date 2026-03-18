Принцеса Кейт вибором пальта продемонструвала блискучий дипломатичний хід

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

Щоб привітати сьогодні президента Нігерії та його дружину у Віндзорі, принцеса Уельська вкотре використала свій гардероб як найкращий дипломатичний міст. Принцеса вдягла бездоганне пальто від Толу Кокера, молодого дизайнера нігерійського походження.

Пальто виконане в естетиці, що нагадує «золоте століття» авіації 60-х років, вбрання принцеси мало розкішний вигляд, як у стюардеси. До речі, мама Кетрін – Керол Міддлтон – у молодості працювала стюардесою.

Кейт завжди намагається, щоб її гардероб для публічних виходів мав сенс, і це не секрет. Розуміючи, що кожна її річ аналізується до дрібних деталей, вона використовує це для передачі послань.

Вибір Толу Кокера – не випадкове рішення. Цей молодий дизайнер — одна з найпомітніших фігур на лондонській творчій сцені та переконаний захисник культурної ідентичності. Обравши вбрання від дизайнера з нігерійським корінням, принцеса Уельська, не вимовивши ні слова, віддає шану своїм гостям, пише vanitatis.

Пальто, зшите зі 100% британської вовни сірого кольору, має подовжений силует із підкресленою талією та виразними плечима, які вигідно підкреслюють фігуру принцеси. Ключ до ефекту «розкішної уніформи» – це подвійні лацкани та контрастний білий комір з еластичної бавовни. Ця двокольорова деталь, поряд із двобортною застібкою, надає пальту ретро-стилю та професійного вигляду, що нагадує культову уніформу стюардес.

Кейт доповнила свій образ аксесуарами, які в неї вже були, надавши перевагу екологічним варіантам: туфлям на підборах з імітацією крокодилячої шкіри від Hugo Boss та чорній сумочці Mulberry. Новинкою, як і пальто, став капелюх-фасинатор — модель з нахилом та великим білим бантом, який ідеально доповнює лацкани пальта від Tolu Coker.