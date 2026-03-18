ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
2 хв

Принцеса Кейт вибором пальта продемонструвала блискучий дипломатичний хід

Принцеса Уельська Кейт вкотре продемонструвала, що її гардероб – найкращий інструмент невербального спілкування.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Принц Вільям та принцеса Кейт

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

Щоб привітати сьогодні президента Нігерії та його дружину у Віндзорі, принцеса Уельська вкотре використала свій гардероб як найкращий дипломатичний міст. Принцеса вдягла бездоганне пальто від Толу Кокера, молодого дизайнера нігерійського походження.

Пальто виконане в естетиці, що нагадує «золоте століття» авіації 60-х років, вбрання принцеси мало розкішний вигляд, як у стюардеси. До речі, мама Кетрін – Керол Міддлтон – у молодості працювала стюардесою.

Кейт завжди намагається, щоб її гардероб для публічних виходів мав сенс, і це не секрет. Розуміючи, що кожна її річ аналізується до дрібних деталей, вона використовує це для передачі послань.

Вибір Толу Кокера – не випадкове рішення. Цей молодий дизайнер — одна з найпомітніших фігур на лондонській творчій сцені та переконаний захисник культурної ідентичності. Обравши вбрання від дизайнера з нігерійським корінням, принцеса Уельська, не вимовивши ні слова, віддає шану своїм гостям, пише vanitatis.

Пальто, зшите зі 100% британської вовни сірого кольору, має подовжений силует із підкресленою талією та виразними плечима, які вигідно підкреслюють фігуру принцеси. Ключ до ефекту «розкішної уніформи» – це подвійні лацкани та контрастний білий комір з еластичної бавовни. Ця двокольорова деталь, поряд із двобортною застібкою, надає пальту ретро-стилю та професійного вигляду, що нагадує культову уніформу стюардес.

Кейт доповнила свій образ аксесуарами, які в неї вже були, надавши перевагу екологічним варіантам: туфлям на підборах з імітацією крокодилячої шкіри від Hugo Boss та чорній сумочці Mulberry. Новинкою, як і пальто, став капелюх-фасинатор — модель з нахилом та великим білим бантом, який ідеально доповнює лацкани пальта від Tolu Coker.

Дата публікації
Кількість переглядів
74
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie