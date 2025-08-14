Принцеса Кейт випустила спеціальне літнє відео під час відпустки з чоловіком та дітьми

Принцеса Кейт / © Getty Images

Зараз Кейт, Вільям та троє їхніх дітей насолоджуються відпочинком та літніми канікулами.

«Літо — час достатку. Подібно до того, як розпускаються квіти і дозрівають фрукти, ми також згадуємо про наш власний потенціал зростання. Це час розпалити свій внутрішній вогонь та дослідити власну творчість, захоплення та мрії. Коли ми насолоджуємося сонячним годинником, друзі та сім’ї збираються разом: грають, спілкуються, проводять час разом. Ми цінуємо радість, яку можна знайти навіть у найбільш швидкоплинних моментах та загальних переживаннях», — каже Кетрін за кадром.

«Наше життя розквітає, коли ми дорожимо путами кохання та дружби. Тож відкрийте свої серця; співайте, танцюйте, грайте. Дні ще довгі, тож просто кохайте і будьте коханими», — доповнила принцеса Уельська.

Відео втілює дух літа і включає кадри, зняті в Шеффілді, Бредфорді, Північному Уельсі та Англсі, а також на південному узбережжі.

Принц Вільям з трьома дітьми / © Associated Press

Це серія відеороликів, яку принцеса розпочала на початку цього року, опублікувавши ролик на весняну тематику ще у травні. Серія відеороликів є щоквартальною, в них принцеса вихваляє первозданну красу природи в різні пори року.