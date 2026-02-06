Принцеса Кейт вийшла в світ з новою прикрасою у вигляді серця: який вигляд вона має

Принцеса Уельська / © Getty Images

На зустріч з новим архієпископом Кентерберійським, дамою Сарою Маллалл, Кетрін прибула в коричневій довгій сукні з поясом на талії від Edeline Lee, поверх якої одягла пальто Catherine Walker, та в замшевих туфлях-човниках на підборах. Її образ доповнювала золота прикраса на шиї — кольє від бренду Daniella Draper, що символізує «кохання і зв’язок».

Дама Сара Маллалл, принц і принцеса Уельські / © Associated Press

На сайті бренду пишуть, що ця романтична прикраса, натхненна небесними мотивами, виготовлена ​​вручну з переробленого 9-каратного золота та інкрустована п’ятьма діамантами. Кулон у формі серця прикрашений ручним гравіюванням у вигляді п’яти витончених зірок, які оточують слово «Кохання», що символізує вічну прихильність під зоряним небом. Підвішене на класичному ланцюжку, це кольє має глибоке значення і стане ідеальним пам’ятним подарунком або зворушливим сувеніром.

Фото бренду danielladraper.com

Вартість такої прикраси становить 1 555 фунтів стерлінгів або 2 112 доларів. Кейт вдало підібрала кольє до образу, яке стало чудовим акцентом.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми показували улюблені прикраси принцеси Уельської для повсякденних виходів.