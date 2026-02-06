- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 248
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцеса Кейт вийшла в світ з новою прикрасою у вигляді серця: який вигляд вона має
У четвер під час офіційного заходу в Лондоні принцеса Уельська Кетрін продемонструвала нову прикрасу, і ми вирішили роздивитися її детальніше.
На зустріч з новим архієпископом Кентерберійським, дамою Сарою Маллалл, Кетрін прибула в коричневій довгій сукні з поясом на талії від Edeline Lee, поверх якої одягла пальто Catherine Walker, та в замшевих туфлях-човниках на підборах. Її образ доповнювала золота прикраса на шиї — кольє від бренду Daniella Draper, що символізує «кохання і зв’язок».
На сайті бренду пишуть, що ця романтична прикраса, натхненна небесними мотивами, виготовлена вручну з переробленого 9-каратного золота та інкрустована п’ятьма діамантами. Кулон у формі серця прикрашений ручним гравіюванням у вигляді п’яти витончених зірок, які оточують слово «Кохання», що символізує вічну прихильність під зоряним небом. Підвішене на класичному ланцюжку, це кольє має глибоке значення і стане ідеальним пам’ятним подарунком або зворушливим сувеніром.
Вартість такої прикраси становить 1 555 фунтів стерлінгів або 2 112 доларів. Кейт вдало підібрала кольє до образу, яке стало чудовим акцентом.
Раніше, нагадаємо, ми показували улюблені прикраси принцеси Уельської для повсякденних виходів.