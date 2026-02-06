ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Кейт вийшла в світ з новою прикрасою у вигляді серця: який вигляд вона має

У четвер під час офіційного заходу в Лондоні принцеса Уельська Кетрін продемонструвала нову прикрасу, і ми вирішили роздивитися її детальніше.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Getty Images

На зустріч з новим архієпископом Кентерберійським, дамою Сарою Маллалл, Кетрін прибула в коричневій довгій сукні з поясом на талії від Edeline Lee, поверх якої одягла пальто Catherine Walker, та в замшевих туфлях-човниках на підборах. Її образ доповнювала золота прикраса на шиї — кольє від бренду Daniella Draper, що символізує «кохання і зв’язок».

Дама Сара Маллалл, принц і принцеса Уельські / © Associated Press

Дама Сара Маллалл, принц і принцеса Уельські / © Associated Press

На сайті бренду пишуть, що ця романтична прикраса, натхненна небесними мотивами, виготовлена ​​вручну з переробленого 9-каратного золота та інкрустована п’ятьма діамантами. Кулон у формі серця прикрашений ручним гравіюванням у вигляді п’яти витончених зірок, які оточують слово «Кохання», що символізує вічну прихильність під зоряним небом. Підвішене на класичному ланцюжку, це кольє має глибоке значення і стане ідеальним пам’ятним подарунком або зворушливим сувеніром.

Фото бренду danielladraper.com

Фото бренду danielladraper.com

Вартість такої прикраси становить 1 555 фунтів стерлінгів або 2 112 доларів. Кейт вдало підібрала кольє до образу, яке стало чудовим акцентом.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми показували улюблені прикраси принцеси Уельської для повсякденних виходів.

Дата публікації
Кількість переглядів
248
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie