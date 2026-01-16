- Дата публікації
Категорія
Суспільство
159
1 хв
Принцеса Кейт вийшла в світ з новою особливою підвіскою на шиї: що про неї відомо
Принцеса Кейт учора завітала на захід до Віндзорського замку, який організувала для членів жіночої збірної Англії.
Майбутня королева мала розкішний вигляд в ефектному червоному діловому костюмі від Alexander McQueen, доповнивши вбрання замшевими туфлями на підборах від Gianvito Rossi і сорочкою від свого улюбленого Holland Cooper.
Але нашу увагу привернула нова підвіска на шиї дружини принца Вільяма.
Кейт одягла золоту підвіску з гранатом від Auris Jewellery вартістю майже 800 доларів. Гранат — це камінь січня місяця, а Кетрін у січні день народження. Оскільки раніше ми не бачили на ній цю підвіску, то можемо припустити, що це один із її подарунків до дня народження 9 січня.
Кольє з жовтого золота 9 карат із гранатом входить до колекції «Балі: каміння народження». Золотий диск, на якому можна вигравірувати ім'я або особливу дату, відполіровано з одного боку та матовано з іншого, тому його можна носити як вертикально, так і горизонтально. Приголомшливий гранат чудово доповнює його», - йдеться на сайті ювелірного бренду.
Шанувальники королівської сім'ї були більш ніж вражені ефектним образом Кетрін.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про три улюблені прикраси принцеси Уельської.