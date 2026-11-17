Кейт та Вільям Уельські в Індії / © Getty Images

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Принц та принцеса Уельські в неділю прибули до Мумбаї для участі у шостому щорічному саміті премії Earthshot. Під час свого триденного візиту королівське подружжя візьме участь у заходах, присвячених питанням сталого розвитку, інноваціям, а також зміцненню зв'язків між Індією та Сполученим Королівством.

На цьому фото Кейт та Вільяма зазнімковано під час бесіди з виконавчим директором премії Earthshot Prize Джейсоном Кнауфом.

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Кейт і Вільям Уельські в Мумбаї / © Associated Press

Кетрін одягнена в штанний костюм глибокого волошкового кольору від Габріелли Герст, що складається з приталеного двобортного блейзера з акцентованими лацканами і прямих класичних штанів, також на ній туфлі-човники на підборах.

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Монохромний образ Уельської принцеси доповнюють сережки французького ювелірного Дому Van Cleef & Arpels — модель Magic Alhambra earrings. Двоярусні підвіски у вигляді чотирилистої конюшини різного розміру - символ удачі бренду з жовтого золота зі вставками з білого перламутру і тонким золотим окантуванням. Принцеса регулярно носить ці сережки на великі офіційні та спортивні заходи.

Кейт і Вільям Уельські в Мумбаї / © Getty Images

Цього разу вона обійшлася без прикрас на шиї, волосся розпустила, зробила світлий манікюр та денний макіяж.

Кейт і Вільям Уельські в Мумбаї / © Getty Images

Принц Вільям з'явився на заході в темно-сірому картатому однобортному піджаку з фактурною тканиною, переплетеною, яку він носив з блакитною сорочкою без краватки і класичними темними штанями, а також коричневими туфлями із замші.

Кейт і Вільям Уельські в Мумбаї / © Associated Press

Цього ж дня подружжя Уельських відвідало зустріч з фіналістами премії Earthshot, де принцеса також сяяла в штанному костюмі, але тільки іншого кольору.

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