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Принцеса Кейт зачарувала новим волошковим образом під час поїздки до Індії
Кейт та Вільям Уельські побували сьогодні на першій церемонії вручення дитячої премії Earthshot у Музеї рішень у Мумбаї.
Принц та принцеса Уельські в неділю прибули до Мумбаї для участі у шостому щорічному саміті премії Earthshot. Під час свого триденного візиту королівське подружжя візьме участь у заходах, присвячених питанням сталого розвитку, інноваціям, а також зміцненню зв'язків між Індією та Сполученим Королівством.
На цьому фото Кейт та Вільяма зазнімковано під час бесіди з виконавчим директором премії Earthshot Prize Джейсоном Кнауфом.
Кетрін одягнена в штанний костюм глибокого волошкового кольору від Габріелли Герст, що складається з приталеного двобортного блейзера з акцентованими лацканами і прямих класичних штанів, також на ній туфлі-човники на підборах.
Монохромний образ Уельської принцеси доповнюють сережки французького ювелірного Дому Van Cleef & Arpels — модель Magic Alhambra earrings. Двоярусні підвіски у вигляді чотирилистої конюшини різного розміру - символ удачі бренду з жовтого золота зі вставками з білого перламутру і тонким золотим окантуванням. Принцеса регулярно носить ці сережки на великі офіційні та спортивні заходи.
Цього разу вона обійшлася без прикрас на шиї, волосся розпустила, зробила світлий манікюр та денний макіяж.
Принц Вільям з'явився на заході в темно-сірому картатому однобортному піджаку з фактурною тканиною, переплетеною, яку він носив з блакитною сорочкою без краватки і класичними темними штанями, а також коричневими туфлями із замші.
Цього ж дня подружжя Уельських відвідало зустріч з фіналістами премії Earthshot, де принцеса також сяяла в штанному костюмі, але тільки іншого кольору.