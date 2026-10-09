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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Принцеса Кейт зачарувала образом під час візиту з принцом Вільямом до Ірландії

Принц і принцеса Уельські сьогодні перебувають у Белфасті, у Північній Ірландії.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Вільям та Кейт Уельські

Вільям і Кейт Уельські / © Getty Images

Кейт та Вільям прибули до Південного Белфасту для початку несподіваного одноденного візиту до Північної Ірландії. Подружжя відвідало The Commons, проєкт із перетворення церкви на Ормо-роуд на громадський центр.

Візит був незапланованим, а його подробиці трималися в найсуворішій таємниці. Він присвячений ініціативі принца Вільяма «Повернення додому», спрямованої на викорінення безпритульності, і включатиме зустрічі з організаціями та молодими людьми, які працюють над її реалізацією. Востаннє пара відвідувала Північну Ірландію у жовтні минулого року.

Вільям та Кейт Уельські / © Getty Images

Вільям та Кейт Уельські / © Getty Images

Принцеса Уельська мала неймовірно стильний вигляд в пальті, зшитому на замовлення Catherine Walker & Co, блузці з шовкового атласу Knatchbull Savile Ro кольору слонової кістки з каскадними оборками і спідниці міді з шерсті в клітинку тартан від Emilia Wickstead з поясом. У руках Кетрін несла сумку Mulberry із зернистої шкіри зеленого відтінку, а взута була у шкіряні туфлі-човники Gianvito Rossi. Образ принцеси доповнювали сережки Сartier Trinity з білого, жовтого та рожевого золота та заручальна каблучка з сапфіром. Волосся вона зібрала частково шпилькою ззаду, сформувавши красиві локони, а риси обличчя підкреслила макіяжем.

Принц Вільям також був елегантний у синьому класичному костюмі, білій сорочці та блакитній краватці.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

Пара не злякалася дощу, принцеса несла чорну парасольку, щоб сховатися від нього. Вільям та Кейт були в чудовому настрої, тиснули руки людям та усміхалися під час офіційних привітань.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

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