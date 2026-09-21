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- Суспільство
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Принцеса Кейт зачарувала публіку, люб'язно вітаючи чужого собаку на заході
Принцеса Уельська вкотре на публіці продемонструвала свою любов до тварин.
Уельські прибули на острів Б'ют, щоб підтримати місцеві спільноти, зміцнити зв'язки між людьми та відзначити внесок волонтерів.
Під час одного із заходів принцеса Кейт продемонструвала свою любов до тварин. Вона присіла навпочіпки, щоб погладити собаку, яка прийшла зі своєю господинею на зустріч із Уельськими. Пес, схоже, теж був дуже радий бачити принцесу, виявляв до неї інтерес, нюхав і голубився, піднімаючи морду догори.
У Кейт і Вільяма є двоє собак - лабрадор Орла, а також ще один пес - щеня з її посліду. Одного разу принц Уельський розповів дуже милий факт про їхніх із принцесою Кейт вихованців, який викликав розчулення у публіки.