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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
330
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Кейт зачарувала публіку, люб'язно вітаючи чужого собаку на заході

Принцеса Уельська вкотре на публіці продемонструвала свою любов до тварин.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Associated Press

Уельські прибули на острів Б'ют, щоб підтримати місцеві спільноти, зміцнити зв'язки між людьми та відзначити внесок волонтерів.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Під час одного із заходів принцеса Кейт продемонструвала свою любов до тварин. Вона присіла навпочіпки, щоб погладити собаку, яка прийшла зі своєю господинею на зустріч із Уельськими. Пес, схоже, теж був дуже радий бачити принцесу, виявляв до неї інтерес, нюхав і голубився, піднімаючи морду догори.

У Кейт і Вільяма є двоє собак - лабрадор Орла, а також ще один пес - щеня з її посліду. Одного разу принц Уельський розповів дуже милий факт про їхніх із принцесою Кейт вихованців, який викликав розчулення у публіки.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

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