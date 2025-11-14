- Дата публікації
Категорія
- Суспільство
Принцеса Кейт запитала у ветерана секрет його довголіття — і була захоплена відповіддю
Принцеса Уельська трималася за руки та розмовляла з ветераном Біллом Редстоном після церемонії на честь Дня перемир’я, і він поділився з нею секретом свого довголіття.
11 листопада Кетрін відвідала поминальну службу у Національному меморіальному дендрарії. Після церемонії королівська особа змогла зустрітися з ветеранами, які брали участь у бойових діях у Другій світовій війні.
Принцеса Кейт опустилася навколішки і взялася за руки зі 100-річним ветераном Біллом Редстоном, поки вони розмовляли, вона скористалася можливістю запитати Редстона про його довголіття. І з’ясувала, що секретом його довголіття є підтримання гарної фізичної форми. Білл Редстон у 65 років пробіг Лондонський марафон, а наступного року — Нью-Йоркський, пише People.
Під час церемонії принцеса Кейт вшанувала пам’ять загиблих хвилиною мовчання та поклала вінок із рукописною запискою. «На згадку про тих, хто приніс найвищу жертву, ми пам’ятатимемо їх», — написала вона, підписавши послання своїм ім’ям: «Кетрін».