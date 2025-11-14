ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Кейт запитала у ветерана секрет його довголіття — і була захоплена відповіддю

Принцеса Уельська трималася за руки та розмовляла з ветераном Біллом Редстоном після церемонії на честь Дня перемир’я, і він поділився з нею секретом свого довголіття.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Білл Редстон та принцеса Кейт

Білл Редстон і принцеса Кейт / © Associated Press

11 листопада Кетрін відвідала поминальну службу у Національному меморіальному дендрарії. Після церемонії королівська особа змогла зустрітися з ветеранами, які брали участь у бойових діях у Другій світовій війні.

Принцеса Кейт опустилася навколішки і взялася за руки зі 100-річним ветераном Біллом Редстоном, поки вони розмовляли, вона скористалася можливістю запитати Редстона про його довголіття. І з’ясувала, що секретом його довголіття є підтримання гарної фізичної форми. Білл Редстон у 65 років пробіг Лондонський марафон, а наступного року — Нью-Йоркський, пише People.

Білл Редстон і принцеса Кейт / © Associated Press

Білл Редстон і принцеса Кейт / © Associated Press

Під час церемонії принцеса Кейт вшанувала пам’ять загиблих хвилиною мовчання та поклала вінок із рукописною запискою. «На згадку про тих, хто приніс найвищу жертву, ми пам’ятатимемо їх», — написала вона, підписавши послання своїм ім’ям: «Кетрін».

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
57
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie