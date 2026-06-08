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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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160
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Принцеса Кейт з'явилася на прийомі у розкішному комплекті прикрас із рубінами

Принцеса Уельська нещодавно продемонструвала яскравий лук на прийомі у палаці, підібравши до нього дорогоцінний набір прикрас із рубінами.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Кетрін відвідувала разом із королем Чарльзом та королевою Каміллою прийом, організований для благодійної організації Cancer Research UK. Він відбувся у Сент-Джеймському палаці в Лондоні.

Майбутня королева була в ягідній сукні з принтом сердець від Rodarte, до якої підібрала сережки з рубінами та діамантами та відповідне кольє з підвіскою з таким самим каменем.

Принцеса Уельська Кейт на прийомі в Сент-Джеймський палац / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт на прийомі в Сент-Джеймський палац / © Associated Press

Це кольє, яке, як повідомило видання Tatler від G Collins & Sons, вперше було помічено під час королівського туру Польщею 2017 року. Вважається, що сережки до нього з’явилися в ювелірній скриньці Кейт порівняно нещодавно, вперше їх помітили у травні 2025 року, коли принцеса Уельська вдягла їх на заходи, присвячені Дню Перемоги, того ж місяця.

Сережки прикрашені одним центральним рубіном, оточеним діамантами, і Кейт пізніше вдягала їх під час державного візиту президента США до Великої Британії у вересні, а також у листопаді в День перемир’я.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Рубіни можуть бути тонким натяком на старшого сина Кейт, принца Джорджа, чий камінь народження у липні — рубін. Принцеса Уельська відома тим, що носить каміння з місяців народження своїх дітей, і багато хто сприймає це як зворушливий спосіб тримати їх поряд, поки вона працює.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблені ювелірні вироби принцеси Кейт, створені на честь її трьох дітей.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
160
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