Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
237
Час на прочитання
2 хв

Принцеса Кейт з’явилася в Уельсі у монохромному образі та з жовтими нарцисами на пальті

Улюблена пара Британії відвідала Уельс і дуже тепло поспілкувалася з місцевими.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям та принцеса Кейт напередодні Дня Святого Давида відвідали Уельс. Цей святий є покровителем Уельсу, а квіти нарциси, які пара прикріпила до свого одягу, є символом валлійської гордості і носити їх у цей день є давньою традицією.

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

День у пари був насичений. Візит розпочався із зупинки в Hanging Gardens (Висячі сади) — просторі, присвяченому зміцненню стійкості громади та розвитку творчості.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Кейт і Вільям також зустріли малюків дитячого садка віком від трьох до чотирьох років, які чекали на них із намальованими плакатами. Кожен показував королівській парі свої мистецькі таланти.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Подружжя також зустрілося з людьми, які зібралися надворі, попри дощову погоду. Кетрін тримала у руках парасольку, але все одно приймала квіти і тисла руки.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Пізніше цього дня вони відвідали Oriel Davies — публічну галерею сучасного мистецтва, зустрітися з місцевою групою тих, хто вивчає валлійську мову, у Gallery Café та взяти участь у святкуванні на честь волонтерів у Hafan yr Afon — «осередку культури, громади та спадщини», повідомляє Кенсінгтонський палац.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Саме там Кейт подарувала намисто маленька дівчинка і принцеса дозволила їй надіти його собі на шию.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Що стосується образу принцеси, то цього разу вона обрала монохромний ансамбль, у якому поєдната трендову блузку з бантом на шиї, плісовану спідницю та ідеально скроєне пальто від Alexander McQueen, яке вона носила 2024 року під час візиту до Британій еміра Катару.

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
237
