Принцеса Кейт з’явилася в Уельсі у монохромному образі та з жовтими нарцисами на пальті

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям та принцеса Кейт напередодні Дня Святого Давида відвідали Уельс. Цей святий є покровителем Уельсу, а квіти нарциси, які пара прикріпила до свого одягу, є символом валлійської гордості і носити їх у цей день є давньою традицією.

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

День у пари був насичений. Візит розпочався із зупинки в Hanging Gardens (Висячі сади) — просторі, присвяченому зміцненню стійкості громади та розвитку творчості.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Кейт і Вільям також зустріли малюків дитячого садка віком від трьох до чотирьох років, які чекали на них із намальованими плакатами. Кожен показував королівській парі свої мистецькі таланти.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Подружжя також зустрілося з людьми, які зібралися надворі, попри дощову погоду. Кетрін тримала у руках парасольку, але все одно приймала квіти і тисла руки.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Пізніше цього дня вони відвідали Oriel Davies — публічну галерею сучасного мистецтва, зустрітися з місцевою групою тих, хто вивчає валлійську мову, у Gallery Café та взяти участь у святкуванні на честь волонтерів у Hafan yr Afon — «осередку культури, громади та спадщини», повідомляє Кенсінгтонський палац.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Саме там Кейт подарувала намисто маленька дівчинка і принцеса дозволила їй надіти його собі на шию.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Що стосується образу принцеси, то цього разу вона обрала монохромний ансамбль, у якому поєдната трендову блузку з бантом на шиї, плісовану спідницю та ідеально скроєне пальто від Alexander McQueen, яке вона носила 2024 року під час візиту до Британій еміра Катару.

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press