Принцеса Кейт змінила колір волосся: порівнюємо образи

Принцеса Кейт / © Getty Images

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Під час таких поїздок пара називається герцогом та герцогинею Ротсейськими. Під час свого перебування на островах Кейт та Вільям поспілкувалися з місцевими жителями, наголосивши на цінності соціальних зв’язків та важливості захисту навколишнього середовища.

Шанувальники принцеси Уельської звернули увагу не лише на прикраси на її шиї — іменні підвіски з ініціалами її трьох дітей, а й новий колір волосся Кетрін. Припускають, що принцеса звернулася до колориста і додала світлих пасм своєму довгому каштановому волоссю.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Хоча, не можна виключати, що Кейт багато часу проводить на природі і волосся просто могло вигоріти на сонці.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про шість секретів зачіски Кейт Міддлтон.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Getty Images