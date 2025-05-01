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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Принцеса Кейт змінила колір волосся: порівнюємо образи

Два дні поспіль принцеса Кейт та принц Вільям перебували з візитом у Шотландії.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Getty Images

Під час таких поїздок пара називається герцогом та герцогинею Ротсейськими. Під час свого перебування на островах Кейт та Вільям поспілкувалися з місцевими жителями, наголосивши на цінності соціальних зв’язків та важливості захисту навколишнього середовища.

Шанувальники принцеси Уельської звернули увагу не лише на прикраси на її шиї — іменні підвіски з ініціалами її трьох дітей, а й новий колір волосся Кетрін. Припускають, що принцеса звернулася до колориста і додала світлих пасм своєму довгому каштановому волоссю.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

Хоча, не можна виключати, що Кейт багато часу проводить на природі і волосся просто могло вигоріти на сонці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про шість секретів зачіски Кейт Міддлтон.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

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